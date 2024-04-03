https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html

Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины

Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины - 03.04.2024 Украина.ру

Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины

Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, как бомбы с гексогеном в иконах беспрепятственно пересекли границы шести европейских государств

2024-04-03T16:09

2024-04-03T16:09

2024-04-03T16:14

фсб

россия

украина

теракт

бомба

икона

спецслужба

граница

ес

интервью

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Там было скрыто 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.— Игорь, если церковная утварь стала средством транспортировки, кто мог быть получателем? И как груз беспрепятственно проследовал через границы шести европейских государств?— Давайте осторожно предположим, что иконы, конечно, являлись максимум средством доставки — чтобы отвести лишние подозрения. Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7.Что касается провоза через указанные государства, конечно, могли быть какие-то коррупционные договоренности на границе и таможне. Но чтобы настолько беспредельно везти вооружение — давно такого не было.— Сложно ли обнаружить взрывчатку при пограничном досмотре?— Обнаружить при нормальном досмотре ничего не сложно. Сложно тщательно, старательно отводить глаза, чтобы что-то не заметить. Также мне непонятно, какое количество купюр на это должно пойти.— Как считаете, груз предполагалось использовать целиком или взрывчатка должна была сработать в разных местах?— Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий.Однако, можно представить себе, что бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.— Каким могло быть предполагаемое число жертв от использования украинских "даров смерти"?— Если вкупе смотреть на объем гексогена, то им можно было бы полностью уничтожить пяти-шестиэтажный дом. Это несколько сотен человек.— Почему мы не доставляем такие "подарки" в Киев?— На счет ответных подарков — почему вы считаете, что не доставляем? Уверен, все вполне себе работает. Просто мы не всегда обо всем знаем.— Как мы должны, по-вашему, на это ответить?— Наладить работу силовиков надо.

https://ukraina.ru/20221118/1040955323.html

https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

фсб, россия, украина, теракт, бомба, икона, спецслужба, граница, ес, интервью