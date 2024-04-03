https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html
Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины
Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины - 03.04.2024 Украина.ру
Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины
Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, как бомбы с гексогеном в иконах беспрепятственно пересекли границы шести европейских государств
2024-04-03T16:09
2024-04-03T16:09
2024-04-03T16:14
фсб
россия
украина
теракт
бомба
икона
спецслужба
граница
ес
интервью
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Там было скрыто 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.— Игорь, если церковная утварь стала средством транспортировки, кто мог быть получателем? И как груз беспрепятственно проследовал через границы шести европейских государств?— Давайте осторожно предположим, что иконы, конечно, являлись максимум средством доставки — чтобы отвести лишние подозрения. Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7.Что касается провоза через указанные государства, конечно, могли быть какие-то коррупционные договоренности на границе и таможне. Но чтобы настолько беспредельно везти вооружение — давно такого не было.— Сложно ли обнаружить взрывчатку при пограничном досмотре?— Обнаружить при нормальном досмотре ничего не сложно. Сложно тщательно, старательно отводить глаза, чтобы что-то не заметить. Также мне непонятно, какое количество купюр на это должно пойти.— Как считаете, груз предполагалось использовать целиком или взрывчатка должна была сработать в разных местах?— Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий.Однако, можно представить себе, что бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.— Каким могло быть предполагаемое число жертв от использования украинских "даров смерти"?— Если вкупе смотреть на объем гексогена, то им можно было бы полностью уничтожить пяти-шестиэтажный дом. Это несколько сотен человек.— Почему мы не доставляем такие "подарки" в Киев?— На счет ответных подарков — почему вы считаете, что не доставляем? Уверен, все вполне себе работает. Просто мы не всегда обо всем знаем.— Как мы должны, по-вашему, на это ответить?— Наладить работу силовиков надо.
https://ukraina.ru/20221118/1040955323.html
https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фсб, россия, украина, теракт, бомба, икона, спецслужба, граница, ес, интервью
ФСБ, Россия, Украина, теракт, бомба, икона, спецслужба, граница, ЕС, Интервью
Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины
16:09 03.04.2024 (обновлено: 16:14 03.04.2024)
Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, как бомбы с гексогеном в иконах беспрепятственно пересекли границы шести европейских государств
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
Там было скрыто 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
— Игорь, если церковная утварь стала средством транспортировки, кто мог быть получателем? И как груз беспрепятственно проследовал через границы шести европейских государств?
— Давайте осторожно предположим, что иконы, конечно, являлись максимум средством доставки — чтобы отвести лишние подозрения. Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7.
Что касается провоза через указанные государства, конечно, могли быть какие-то коррупционные договоренности на границе и таможне. Но чтобы настолько беспредельно везти вооружение — давно такого не было.
— Сложно ли обнаружить взрывчатку при пограничном досмотре?
— Обнаружить при нормальном досмотре ничего не сложно. Сложно тщательно, старательно отводить глаза, чтобы что-то не заметить. Также мне непонятно, какое количество купюр на это должно пойти.
— Как считаете, груз предполагалось использовать целиком или взрывчатка должна была сработать в разных местах?
— Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий.
Однако, можно представить себе, что бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.
— Каким могло быть предполагаемое число жертв от использования украинских "даров смерти"?
— Если вкупе смотреть на объем гексогена, то им можно было бы полностью уничтожить пяти-шестиэтажный дом. Это несколько сотен человек.
— Почему мы не доставляем такие "подарки" в Киев?
— На счет ответных подарков — почему вы считаете, что не доставляем? Уверен, все вполне себе работает. Просто мы не всегда обо всем знаем.
— Как мы должны, по-вашему, на это ответить?
— Наладить работу силовиков надо.