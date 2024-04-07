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Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь

Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру

Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь

Трагедия в “Крокусе” задела всех граждан России, поэтому сейчас они желают расправы над террористами. Однако общество не видит бревна в собственном глазу из-за увлечения смертной казнью.

2024-04-07T17:18

2024-04-07T17:18

2024-04-07T17:18

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краснов

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крокус сити холл

терроризм

смертная казнь

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Юрист упомянул о документе, который разработан для защиты мест массового пребывания людей. По словам Краснова, в нем прописаны такие позиции, как пуленепробиваемые окна, усиленные решетками, надежные двери, работающие в режиме контрольно-пропускного пункта.Эксперт пояснил, что, пока население России спорит на тему отмены моратория на смертную казнь, стоит задуматься о более важных вопросах. В первую очередь, как заявил Краснов, это факт обеспечения безопасности людей на местах.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240401/1054235817.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, краснов, россия, крокус сити холл, терроризм, смертная казнь