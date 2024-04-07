Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру
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Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь
Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь - 07.04.2024 Украина.ру
Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь
Трагедия в “Крокусе” задела всех граждан России, поэтому сейчас они желают расправы над террористами. Однако общество не видит бревна в собственном глазу из-за увлечения смертной казнью.
2024-04-07T17:18
2024-04-07T17:18
новости
краснов
россия
крокус сити холл
терроризм
смертная казнь
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Юрист упомянул о документе, который разработан для защиты мест массового пребывания людей. По словам Краснова, в нем прописаны такие позиции, как пуленепробиваемые окна, усиленные решетками, надежные двери, работающие в режиме контрольно-пропускного пункта.Эксперт пояснил, что, пока население России спорит на тему отмены моратория на смертную казнь, стоит задуматься о более важных вопросах. В первую очередь, как заявил Краснов, это факт обеспечения безопасности людей на местах.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240401/1054235817.html
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новости, краснов, россия, крокус сити холл, терроризм, смертная казнь
Новости, Краснов, Россия, Крокус Сити Холл, терроризм, смертная казнь

Эксперт Краснов о том, что важнее отмены моратория на смертную казнь

17:18 07.04.2024
 
© Скабеева телеграм-канал скриншот видео
© Скабеева телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Трагедия в “Крокусе” задела всех граждан России, поэтому сейчас они желают расправы над террористами. Однако общество не видит бревна в собственном глазу из-за увлечения смертной казнью.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.
Дмитрий Краснов интервью
1 апреля, 15:30
Зачем нам "дьявольский ветер" Европы? Дмитрий Краснов о возвращении смертной казниКричать "распни его" любит лишь тот, кто уверен, что не ответит за свой призыв. Мировая практика показывает, что сохранение и возвращение смертной казни не изменяет ситуацию с преступностью
Юрист упомянул о документе, который разработан для защиты мест массового пребывания людей. По словам Краснова, в нем прописаны такие позиции, как пуленепробиваемые окна, усиленные решетками, надежные двери, работающие в режиме контрольно-пропускного пункта.
“Будь эти позиции реализованы в "Крокусе", террористы не смогли бы войти внутрь через витрины, которые осыпались от первых выстрелов”, — добавил Дмитрий Краснов.
Эксперт пояснил, что, пока население России спорит на тему отмены моратория на смертную казнь, стоит задуматься о более важных вопросах. В первую очередь, как заявил Краснов, это факт обеспечения безопасности людей на местах.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиКрасновРоссияКрокус Сити Холлтерроризмсмертная казнь
 
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