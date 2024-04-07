Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, для чего в страну пытались ввезти 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ в иконах
"Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий", - сказал эксперт.
По его словам, бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.
В начале недели сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто десятки готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
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