https://ukraina.ru/20240407/1054297038.html

Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой

Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой - 07.04.2024 Украина.ру

Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой

Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, для чего в страну пытались ввезти 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ в иконах

2024-04-07T10:45

2024-04-07T10:45

2024-04-07T10:45

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"Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий", - сказал эксперт.По его словам, бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.В начале недели сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто десятки готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.Полный текст интервью Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240404/1054294592.html

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икона, новости, россия, украина, европа, фсб, ес, взрыв