Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой - 07.04.2024 Украина.ру
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Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой
Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой - 07.04.2024 Украина.ру
Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой
Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, для чего в страну пытались ввезти 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ в иконах
2024-04-07T10:45
2024-04-07T10:45
икона
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взрыв
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"Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий", - сказал эксперт.По его словам, бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.В начале недели сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто десятки готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.Полный текст интервью Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины читайте на сайте Украина.ру.
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икона, новости, россия, украина, европа, фсб, ес, взрыв
икона, Новости, Россия, Украина, Европа, ФСБ, ЕС, взрыв

Экс-сотрудник спецслужб объяснил, зачем в Россию везли иконы со взрывчаткой

10:45 07.04.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, для чего в страну пытались ввезти 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ в иконах
"Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий", - сказал эксперт.
По его словам, бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России.
В начале недели сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто десятки готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
Полный текст интервью Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины читайте на сайте Украина.ру.
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
4 апреля, 09:47
"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреляГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Фрацнии Себастьяном Лекорню. Фигуранту дела о провозе взрывчатки в иконах предъявили обвинение
 
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11:00Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку
10:55Генерал-майор ФСБ в отставке объяснил, как иконы со взрывчаткой сумели проехать пол-Европы
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