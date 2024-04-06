https://ukraina.ru/20240406/1054350068.html

Уничтожение РСЗО в Харькове, американцы атакуют РФ. Итоги 6 апреля на Украине

Уничтожение РСЗО в Харькове, американцы атакуют РФ. Итоги 6 апреля на Украине - 06.04.2024 Украина.ру

Уничтожение РСЗО в Харькове, американцы атакуют РФ. Итоги 6 апреля на Украине

В сети появилось видео уничтожение обстреливавших Белгород из Харькова РСЗО, а также видео с камеры американского наёмника, участвовавшего в атаке на Белгородскую область

2024-04-06T18:55

2024-04-06T18:55

2024-04-06T18:55

эксклюзив

хроники

с-300

вооруженные силы украины

игорь терехов

харьков

белгородская область

белгород

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Видео уничтожения украинских РСЗО в Харькове опубликовал военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды"."Дорогие белгородцы, перед вами на видео одни из тех, кто варварски обстреливает наш ( я уже могу назвать этот город своим) прекрасный город. Этой ночью подонки хотели нанести очень мощный удар по Белгороду. Подогнали "Вампир", он отработал, но основной удар должны были нанести вот эти две установки, которые украинские военные разместили непосредственно в Харькове. Слава нашей разведке, нашим ракетчикам! Разведка поймала негодяев, а Группировка прикрытия госграницы, посредством удара ракеты, отправила врага прямиком в ад, можете сами оценить точность удара и то, что осталось от украинских военных после детонации", - подписал он видео.По его словам, все рассказы украинских официальных лиц про удары по мирным домам и районам - "это прямая и очень наглая ложь"."В следующий раз когда увидите такое сообщение и фото с украинской стороны подумайте, а не сдетонировал ли там рядом склад БК, установка РСЗО или ЗРК", - отметил он.Позднее появилось видео с украинской стороны и непосредственно с места удара."Было две установки РСЗО "Ураган" (украинская модификация - "Буревий"), одна натурально испарилась от взрыва БК. И да, это посреди города. Чего ни разу не наблюдалось при работе нашей арты из под Белгорода и других крупных городов, посреди жилых домов русская армия, свои установки не прячет, в отличие от ВСУ... Так что граждане Украины, вот вам и пища для размышлений, кто для вас на самом деле оккупант и людолов", - прокомментировал видео бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Спустя некоторое время вышло видео с мэром Харькова Игорем Тереховым."Это был не "Шахед" ("Герань" - Ред.), это были ракеты. Мы сейчас работаем, но говорят, что это были С-300 две ракеты и были очень мощные взрывы ночью", - заявил Терехов.Он также рассказал о повреждении инфраструктуры. При этом Терехов находился на месте, откуда ранее РСЗО обстреливали Белгород. Сами сгоревшие установки не показали."И вот ещё более наглядное подтверждение как врут украинские пропагандисты. Стоит, **ыт в глаза сердобольные слова, а вторую часть ракурса с разбитой РСЗО тупо не показывают своим ракушкам", - прокомментировал заявление Терехова Васильев.Он также привёл мнение одного из его подписчиков, который пояснил, почему акцент делается на С-300."Потому что бандеровцы пытаются пулять своими просроченными, гнилыми С-300 по ракетам РФ. Просроченные С-300 регулярно падают недалеко от точки запуска, попадая дома с мирняком. Поэтому надо все эти попадания по мирняку списать на РФ. Ну и нехитрый манипулятивный прием - как можно чаще упоминать про якобы "российские" С-300, что бы в массовом украинском сознании закрепилось "С-300 = орки"", - указывал подписчик.Основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский также обратил внимание на манипуляции украинской стороны."Важно! Украинские ресурсы выложили у себя работу "безжалостных орков" по "мирным кварталам" Харькова, но не позаботились о том, чтобы убрать все следы, и во втором сюжете эти следы - остов РСЗО "Ураган", которая обстреливала Белгород - попали в кадр. Наши ребята предоставили исходник своей работы, где чётко видно, что велось поражение только выявленных военных целей, которых на кадрах мы наблюдаем две - вторая просто испарилась от прямого попадания. ВВС тоже подключилось к вражеской дезинформации, лишний раз демонстрируя свою "объективность"", - отметил Ходаковский, разместив соответствующее видео.Утром 6 апреля Минобороны РФ сообщило о предотвращённом обстреле Белгорода."Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - указывалось в сообщении.Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях того удара."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено 3 автомобиля", - отметил Гладков.Также губернатор рассказал и о других украинских атаках на регион.Американцы в Белгородской областиРаботающий в Белгородской области военкор Евгений Поддубный у себя в телеграм-канале опубликовал доказательства участие граждан США в рейдах ВСУ в область."В атаке на Белгородчину участвовали американцы. Спецы продолжают досмотры уничтоженных подразделений противника на позициях у государственной границы в Белгородской области. И конечно найденные фрагменты экипировки, личных вещей, документов, вооружения позволяют ответить на многие вопросы. Кто наш противник? Почему было необходимо начинать СВО? От кого мы должны обезопасить наших детей? На фото ликвидированный боевик ГУР МО Украины. Предположительно это один из американских наёмников, который участвовал в попытке прорыва государственной границы России в районе деревни Козинка", - писал Поддубный.Он также опубликовал видео с одной из нашлемных камер участников рейда."А вот видео (нужно смотреть до конца) с нашлемных камер армии детоубийц и трусов очень красноречивое. На наши дома нападает русофобское отребье со всего мира. Противник пытался представить свою операцию, как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов. Теперь их тела доедают бродячие псы", - отметил Поддубный.Его коллега — военкор Александр Коц — указал на обманутые ожидания американца."Аллюзии заморского гостя на пейнтбол и страйкбол (последний дико популярен в США) говорят о том, что товарищ не вполне представлял себе, в какой блудняк он вписался. Вероятно, весь его прошлый боевой опыт ограничивался охраной нефтяных вышек в Ираке или Сирии. А ближний стрелковый бой он видел только на игровом полигоне где-нибудь в Неваде. Но к артиллерии, ФАБам и снайперам, стреляющим не пластмассовыми шариками, а пулями калибра 12,7 мм, не подготовит никакой страйкбол", - отметил Коц.По его словам, "американский "геймер" осознал это слишком поздно"."Приключения американских наёмников на Белгородской земле продолжались не очень долго. И закончились бесславно. Всем bad luck, пацаны. Это вам не Афганистан. И не Ливия. Велкам ту раша, мазафакерз", - прокомментировал видео военкора Поддубного и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.Поддубный также опубликовал другое видео, подтверждающее участие американцев в рейдах в Белгородскую область.

https://ukraina.ru/20240406/1054345784.html

https://ukraina.ru/20240406/1054343213.html

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эксклюзив, хроники, с-300, вооруженные силы украины, игорь терехов, харьков, белгородская область, белгород