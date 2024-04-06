https://ukraina.ru/20240406/1054345784.html

Сырский об обстановке на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 апреля

Сырский об обстановке на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 апреля - 06.04.2024 Украина.ру

Сырский об обстановке на фронте, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 апреля

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о тяжёлой обстановке для украинских военных на некоторых направлениях. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-04-06T13:00

2024-04-06T13:00

2024-04-06T13:00

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Рассказ об остановке на фронте Сырский опубликовал в своём телеграм-канале."Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердичей, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловскому — в районе Новомихайловки", - отметил Сырский.По словам главкома ВСУ "самые жестокие бои" на настоящий момент идут в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ.Днём ранее появилась информация о боях у Часова Яра. Так, в комментарии РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин заявил о том, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город."Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – отмечал Гагин.В то же время он подчеркнул, что говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ в городе преждевременно."Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - рассказал Гагин.По его словам, освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.Российский военкор Александр Коц также призвал не торопиться с новостями о происходящем в Часовом Яре."По Часов Яру. Я бы не стал торопиться с новостями о закреплении наших подразделений на окраинах города. Да, мы подошли к микрорайону "Канал" с востока. Однако заходить в город по единственной дороге — самоубийственно. Думаю, после закрепления на восточной окраине мы начнём подтягивать северный и южный фланги, чтобы по заведенной уже традиции взять город в клещи. А для этого надо, с одной стороны, продавливать Богдановку, двигаться на Калинина и заходить с северо-востока. А с другой - продолжать движение от Красного по трассе 0504, чтобы заходить с юго-востока. И там, и там мы на месте не стоим, продолжая давить противника", - отметил Коц.С ним согласился другой военкор — Александр Симонов."Десантники – красавцы, продавили оборону города "по центру". Но без подтягивания флангов дальше идти, мне кажется, не стоит. Штурм того же Бахмута прекрасно это показал. После того как 10-й штурмовой отряд вышел на улицу Патриса Лумумбы и закрепился на восточных окраинах города, музыканты начали охватывать город с севера и юга и только потом, после взятия Бахмута в клещи, пошли на штурм восточных кварталов. Это рабочая тактика. Поэтому до финальной битвы за Часов Яр может предстоять еще много работы, держите за парней кулаки. Это очень и очень непростой штурм", - указал он.У Часова Яра продолжаются бои.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 42 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на горловском направлении — 27 обстрелов, на ясиноватском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 125 единиц различных боеприпасов.Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц, в т.ч. парень-подросток. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 2 рейсовых автобуса, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому району Горловки в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Куйбышевскому, Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и 4 ракеты из РСЗО."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 6 апреля по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - по ул. Шевченко, 111 ранена женщина 1941 года рождения, Горловка (Никитовский район) - по ул. Дарницкой, 70 ранена женщина 1960 года рождения", - сообщило представительство.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 24 снаряда."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 4; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 4; Таврийск — 3; Днепряны — 4; Великая Лепетиха — 6", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.Утром 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях удара по региону со стороны ВСУ."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 10 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники №4, повреждена кровля спортивного комплекса "Луч" и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечено 3 автомобиля", - отметил Гладков.Он отметил, что в Белгородском районе в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом. В четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. Также была пробита кровля одного частного домовладения. В поселке Майский повреждена кровля в одном частном домовладении. В селе Никольское посечены кровли двух частных домовладений. В селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении.Ранее Минобороны РФ сообщило об отражении атаки на регион."Утром 6 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240406/1054343213.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, александр сырский, часов яр, ян гагин, вооруженные силы украины, сцкк, украина, россия