"Вызов и головная боль": военный политолог о том, как Россия изменит политический ландшафт в Европе - 06.04.2024 Украина.ру
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"Вызов и головная боль": военный политолог о том, как Россия изменит политический ландшафт в Европе
"Вызов и головная боль": военный политолог о том, как Россия изменит политический ландшафт в Европе - 06.04.2024 Украина.ру
"Вызов и головная боль": военный политолог о том, как Россия изменит политический ландшафт в Европе
На Западе боятся растущей популярности ультраправых и ультралевых партий, которые выступают за защиту национальных интересов. Об этом рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
2024-04-06T09:45
2024-04-06T09:45
новости
россия
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европа
марин ле пен
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По мнению эксперта, помимо того, что на Западе начали осознавать, что цели спецоперации будут достигнуты, есть "более страшная угроза для Запада"."Авторитет и политический статус России настолько выросли, что это серьезный удар для всего западного политикума. Это изменит весь политический ландшафт Европы. Вот о чем они сильнее всего беспокоятся", - заявил Ермаков.Политолог обратил внимание и на растущее влияние ультраправых и ультралевых партий в Европе. Такие партии выступают за национальные интересы, а не на глобальные перспективы. Как, например, "Альтернатива для Германии", партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", а также лидер крайне правой Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс. Помимо этого, в Венгрии, Италии, Словакии и Чехии эти силы также набирают популярность."Таким образом, вся глобалистская политика, направляемая США как лидером этого, начинает подвергаться основательной ревизии", - пояснил Ермаков.Для Запада сейчас важно не допустить выполнения целей специальной военной операции и удержать Украину в поле своего политического влияния. "Это для них ощутимый вызов и сильная головная боль", резюмировал военный политолог.Полностью интервью Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году читайте на нашем сайте
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новости, россия, запад, европа, марин ле пен, нато, статус
Новости, Россия, Запад, Европа, Марин Ле Пен, НАТО, статус

"Вызов и головная боль": военный политолог о том, как Россия изменит политический ландшафт в Европе

09:45 06.04.2024
 
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На Западе боятся растущей популярности ультраправых и ультралевых партий, которые выступают за защиту национальных интересов. Об этом рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, помимо того, что на Западе начали осознавать, что цели спецоперации будут достигнуты, есть "более страшная угроза для Запада".
"Авторитет и политический статус России настолько выросли, что это серьезный удар для всего западного политикума. Это изменит весь политический ландшафт Европы. Вот о чем они сильнее всего беспокоятся", - заявил Ермаков.
Политолог обратил внимание и на растущее влияние ультраправых и ультралевых партий в Европе. Такие партии выступают за национальные интересы, а не на глобальные перспективы. Как, например, "Альтернатива для Германии", партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", а также лидер крайне правой Партии свободы в Нидерландах Герт Вилдерс. Помимо этого, в Венгрии, Италии, Словакии и Чехии эти силы также набирают популярность.
"Таким образом, вся глобалистская политика, направляемая США как лидером этого, начинает подвергаться основательной ревизии", - пояснил Ермаков.
Для Запада сейчас важно не допустить выполнения целей специальной военной операции и удержать Украину в поле своего политического влияния. "Это для них ощутимый вызов и сильная головная боль", резюмировал военный политолог.
Полностью интервью Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 году читайте на нашем сайте
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Заголовок открываемого материала
09:45"Вызов и головная боль": военный политолог о том, как Россия изменит политический ландшафт в Европе
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