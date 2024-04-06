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"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы"

"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы" - 06.04.2024 Украина.ру

"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы"

Иконы со спрятанной в них взрывчаткой, ввоз которых в РФ на днях был пресечен на границе, могут свидетельствовать о подготовке киевским режимом теракта на Пасху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-04-06T10:23

2024-04-06T10:23

2024-04-06T10:23

новости

александр михайлов

фсб

икона

бомба

украина

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь."Вообще я скажу, что креста на них нет. Они уже дошли до того, что используют святые вещи для совершения убийств", - прокомментировал Михайлов. По его словам, злоумышленники готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение.Вторая версия - эти иконы могли предназначаться для передачи российским военнослужащим.Поэтому бомбы были так закамуфлированы, отметил он. Михайлов напомнил, что 70 кг гексогена хватило бы для уничтожения пятиэтажного дома. У этого вещества огромная разрушительная мощь, тем более в таком объеме.Полный текст интервью "Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы" читайте на сайте Украина.ру.

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новости, александр михайлов, фсб, икона, бомба, украина