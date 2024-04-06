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"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы"
"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы" - 06.04.2024 Украина.ру
"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы"
Иконы со спрятанной в них взрывчаткой, ввоз которых в РФ на днях был пресечен на границе, могут свидетельствовать о подготовке киевским режимом теракта на Пасху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
2024-04-06T10:23
2024-04-06T10:23
2024-04-06T10:23
новости
александр михайлов
фсб
икона
бомба
украина
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь."Вообще я скажу, что креста на них нет. Они уже дошли до того, что используют святые вещи для совершения убийств", - прокомментировал Михайлов. По его словам, злоумышленники готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение.Вторая версия - эти иконы могли предназначаться для передачи российским военнослужащим.Поэтому бомбы были так закамуфлированы, отметил он. Михайлов напомнил, что 70 кг гексогена хватило бы для уничтожения пятиэтажного дома. У этого вещества огромная разрушительная мощь, тем более в таком объеме.Полный текст интервью "Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр михайлов, фсб, икона, бомба, украина
"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ в отставке раскрыл, кому могли предназначаться "иконы-бомбы"
Иконы со спрятанной в них взрывчаткой, ввоз которых в РФ на днях был пресечен на границе, могут свидетельствовать о подготовке киевским режимом теракта на Пасху. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
"Вообще я скажу, что креста на них нет. Они уже дошли до того, что используют святые вещи для совершения убийств", - прокомментировал Михайлов.
По его словам, злоумышленники готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение.
Вторая версия - эти иконы могли предназначаться для передачи российским военнослужащим.
"Мы же много гуманитарной помощи отправляем на фронт, и часто в ней присутствуют различные предметы культа. Солдаты и офицеры, которые воюют на передке, с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах, как у нас говорят, атеистов нет. Любой человек, который находится в непосредственном соприкосновении с высокой степенью опасности, безусловно, обращает свои мысли к Всевышнему", - рассказал собеседник издания.
Поэтому бомбы были так закамуфлированы, отметил он. Михайлов напомнил, что 70 кг гексогена хватило бы для уничтожения пятиэтажного дома. У этого вещества огромная разрушительная мощь, тем более в таком объеме.