https://ukraina.ru/20240406/1054306104.html

Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах"

Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах" - 06.04.2024 Украина.ру

Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах"

Иконы были лишь средством доставки взрывчатки на территорию РФ, не более того. Так создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров прокомментировал изданию Украина.ру поимку на российской границе злоумышленника с грузом икон, в которые была спрятана взрывчатка

2024-04-06T08:59

2024-04-06T08:59

2024-04-06T08:59

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7."Давайте осторожно предположим, что иконы, конечно, являлись максимум средством доставки — чтобы отвести лишние подозрения. Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7", - сказал Бедеров. Что касается провоза через указанные государства, конечно, могли быть какие-то коррупционные договоренности на границе и таможне. Но чтобы настолько беспредельно везти вооружение — давно такого не было, отметил эксперт. Полный текст интервью "Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины"

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новости, украина, россия, икона, бомба