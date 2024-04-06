Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах" - 06.04.2024 Украина.ру
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Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах"
Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах" - 06.04.2024 Украина.ру
Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах"
Иконы были лишь средством доставки взрывчатки на территорию РФ, не более того. Так создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров прокомментировал изданию Украина.ру поимку на российской границе злоумышленника с грузом икон, в которые была спрятана взрывчатка
2024-04-06T08:59
2024-04-06T08:59
новости
украина
россия
икона
бомба
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7."Давайте осторожно предположим, что иконы, конечно, являлись максимум средством доставки — чтобы отвести лишние подозрения. Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7", - сказал Бедеров. Что касается провоза через указанные государства, конечно, могли быть какие-то коррупционные договоренности на границе и таможне. Но чтобы настолько беспредельно везти вооружение — давно такого не было, отметил эксперт. Полный текст интервью "Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, икона, бомба
Новости, Украина, Россия, икона, бомба

Средство доставки - не более того. Эксперт опроверг версию об украинских "иконах-бомбах"

08:59 06.04.2024
 
© Zvezdanews телеграм-канал
© Zvezdanews телеграм-канал
Читать в
Иконы были лишь средством доставки взрывчатки на территорию РФ, не более того. Так создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров прокомментировал изданию Украина.ру поимку на российской границе злоумышленника с грузом икон, в которые была спрятана взрывчатка
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Там было скрыто 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств (СВУ), 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
"Давайте осторожно предположим, что иконы, конечно, являлись максимум средством доставки — чтобы отвести лишние подозрения. Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7", - сказал Бедеров.
Что касается провоза через указанные государства, конечно, могли быть какие-то коррупционные договоренности на границе и таможне. Но чтобы настолько беспредельно везти вооружение — давно такого не было, отметил эксперт.
Полный текст интервью "Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины"
 
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