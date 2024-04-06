https://ukraina.ru/20240406/1054304903.html
"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины
"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины - 06.04.2024 Украина.ру
"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины
Под видом икон и другой церковной утвари Украина хотела ввезти в Россию самодельные взрывные устройства (СВУ).
2024-04-06T09:40
2024-04-06T09:40
2024-04-06T09:43
новости
александр михайлов
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О целях, которые преследовали контрабандисты, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.Эксперт заявил, что желание Украины развалить Вооруженные силы России настолько высоко, что она использует святые вещи для совершения убийства.Также генерал-майор напомнил, что Россия отправляет на фронт гуманитарную помощь, в которую часто входит церковная символика, в том числе иконы.Эксперт пояснил, что вещества, которые были “закамуфлированы” в иконы, имеют огромную разрушительную мощь и могли нанести ущерб защитникам России.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр михайлов, икона, украина, россия, фсб, вс рф
Новости, Александр Михайлов, икона, Украина, Россия, ФСБ, ВС РФ
"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины
09:40 06.04.2024 (обновлено: 09:43 06.04.2024)
Под видом икон и другой церковной утвари Украина хотела ввезти в Россию самодельные взрывные устройства (СВУ).
О целях, которые преследовали контрабандисты, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Эксперт заявил, что желание Украины развалить Вооруженные силы России настолько высоко, что она использует святые вещи для совершения убийства.
Также генерал-майор напомнил, что Россия отправляет на фронт гуманитарную помощь, в которую часто входит церковная символика, в том числе иконы.
“Солдаты и офицеры, которые воюют на передке, с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах, как у нас говорят, атеистов нет”, — добавил Александр Михайлов.
Эксперт пояснил, что вещества, которые были “закамуфлированы” в иконы, имеют огромную разрушительную мощь и могли нанести ущерб защитникам России.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру