"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины - 06.04.2024 Украина.ру
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"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины
"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины - 06.04.2024 Украина.ру
"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины
Под видом икон и другой церковной утвари Украина хотела ввезти в Россию самодельные взрывные устройства (СВУ).
2024-04-06T09:40
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новости
александр михайлов
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О целях, которые преследовали контрабандисты, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.Эксперт заявил, что желание Украины развалить Вооруженные силы России настолько высоко, что она использует святые вещи для совершения убийства.Также генерал-майор напомнил, что Россия отправляет на фронт гуманитарную помощь, в которую часто входит церковная символика, в том числе иконы.Эксперт пояснил, что вещества, которые были “закамуфлированы” в иконы, имеют огромную разрушительную мощь и могли нанести ущерб защитникам России.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html
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новости, александр михайлов, икона, украина, россия, фсб, вс рф
Новости, Александр Михайлов, икона, Украина, Россия, ФСБ, ВС РФ

"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины

09:40 06.04.2024 (обновлено: 09:43 06.04.2024)
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Под видом икон и другой церковной утвари Украина хотела ввезти в Россию самодельные взрывные устройства (СВУ).
О целях, которые преследовали контрабандисты, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 18:24
Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконыКогда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы с гексогеном в иконах
Эксперт заявил, что желание Украины развалить Вооруженные силы России настолько высоко, что она использует святые вещи для совершения убийства.
Также генерал-майор напомнил, что Россия отправляет на фронт гуманитарную помощь, в которую часто входит церковная символика, в том числе иконы.
“Солдаты и офицеры, которые воюют на передке, с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах, как у нас говорят, атеистов нет”, — добавил Александр Михайлов.
Эксперт пояснил, что вещества, которые были “закамуфлированы” в иконы, имеют огромную разрушительную мощь и могли нанести ущерб защитникам России.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
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09:40"В окопах атеистов нет". Александр Михайлов рассказал о гуманитарном терроризме Украины
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