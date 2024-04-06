"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах - 06.04.2024 Украина.ру
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"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах
"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах - 06.04.2024 Украина.ру
"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах
Взрывчатые устройства и гексоген в иконах и церковной символике проделали большой маршрут, прежде чем попасть в Россию. “Закамуфлированные бомбы" проехали через границы шести стран Евросоюза.
2024-04-06T10:55
2024-04-06T10:55
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Почему был выбран именно такой путь, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.Он назвал маршрут очевидным и заявил, что Россия уже сталкивалась с такими стратегиями. Михайлов пояснил, что напрямую взрывчатые устройства и вещества ввезти невозможно, поэтому контрабандисты ухищряются. По словам эксперта, чем дольше маршрут, тем меньше подозрений и вопросов на границе.Эксперт также добавил, что “закамуфлировать” самодельные взрывные устройства (СВУ) именно в иконы — тоже часть продуманного плана.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240402/1054263599.html
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новости, александр михайлов, украина, россия, икона, фсб, крымский мост, украина.ру, ес
Новости, Александр Михайлов, Украина, Россия, икона, ФСБ, Крымский мост, Украина.ру, ЕС

"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах

10:55 06.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Взрывчатые устройства и гексоген в иконах и церковной символике проделали большой маршрут, прежде чем попасть в Россию. “Закамуфлированные бомбы" проехали через границы шести стран Евросоюза.
Почему был выбран именно такой путь, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
2 апреля, 18:24
Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконыКогда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы с гексогеном в иконах
Он назвал маршрут очевидным и заявил, что Россия уже сталкивалась с такими стратегиями. Михайлов пояснил, что напрямую взрывчатые устройства и вещества ввезти невозможно, поэтому контрабандисты ухищряются. По словам эксперта, чем дольше маршрут, тем меньше подозрений и вопросов на границе.
“По Крымскому мосту также работали: гнали груз через большое количество государств, чтобы у российских таможенников не было подозрений”, — добавил Александр Михайлов.
Эксперт также добавил, что “закамуфлировать” самодельные взрывные устройства (СВУ) именно в иконы — тоже часть продуманного плана.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
НовостиАлександр МихайловУкраинаРоссияиконаФСБКрымский мостУкраина.руЕС
 
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