"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах
Взрывчатые устройства и гексоген в иконах и церковной символике проделали большой маршрут, прежде чем попасть в Россию. “Закамуфлированные бомбы" проехали через границы шести стран Евросоюза.
Почему был выбран именно такой путь, в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов.
2 апреля, 18:24Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконыКогда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы с гексогеном в иконах
Он назвал маршрут очевидным и заявил, что Россия уже сталкивалась с такими стратегиями. Михайлов пояснил, что напрямую взрывчатые устройства и вещества ввезти невозможно, поэтому контрабандисты ухищряются. По словам эксперта, чем дольше маршрут, тем меньше подозрений и вопросов на границе.
“По Крымскому мосту также работали: гнали груз через большое количество государств, чтобы у российских таможенников не было подозрений”, — добавил Александр Михайлов.
Эксперт также добавил, что “закамуфлировать” самодельные взрывные устройства (СВУ) именно в иконы — тоже часть продуманного плана.
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