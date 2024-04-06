"По Крымскому мосту уже так работали". Экс генерал-майор ФСБ Михайлов о гексогене в иконах

Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы

Когда крысу загоняешь в угол, она превращается в тигра. Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, кому предназначались бомбы с гексогеном в иконах