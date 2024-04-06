"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни - 06.04.2024 Украина.ру
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"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни
"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни - 06.04.2024 Украина.ру
"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни
Кровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
2024-04-06T10:35
2024-04-06T10:35
новости
россия
украина
краснов
европа
смертная казнь
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.Он напомнил, что инквизиции — массовые сожжения людей впервые появились во Франции и Испании. Расстрелы в Британии получили название “дьявольский ветер”, так как казнь подразумевала привязывание преступника к жерлу пушки.В то же время российские правители подходили к смертной казни с гуманностью. Исторический экскурс эксперт подытожил упоминанием моратория на применение смертной казни.“Кровожадность закона — это не российская традиция. Это европейские ценности”, — заявил Дмитрий Краснов.Эксперт также добавил, что в настоящее время осуществление смертной казни возможно в качестве исключительной меры наказания. Но с момента введения моратория она ни разу не была использована.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, краснов, европа, смертная казнь
Новости, Россия, Украина, Краснов, Европа, смертная казнь

"Дьявольский ветер" Европы может стоить России жизней — юрист Краснов о смертной казни

10:35 06.04.2024
 
© Украина.руИндекс коррупции в странах Европы (2022). Инфографика
Индекс коррупции в странах Европы (2022). Инфографика - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Украина.ру
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Кровожадность закона давно зародилась в Европе. Если Россия пойдет по ее стопам и восстановит смертную казнь, это не приведет ни к чему хорошему.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал почетный адвокат РФ, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Дмитрий Краснов.
Он напомнил, что инквизиции — массовые сожжения людей впервые появились во Франции и Испании. Расстрелы в Британии получили название “дьявольский ветер”, так как казнь подразумевала привязывание преступника к жерлу пушки.
В то же время российские правители подходили к смертной казни с гуманностью. Исторический экскурс эксперт подытожил упоминанием моратория на применение смертной казни.
“Кровожадность закона — это не российская традиция. Это европейские ценности”, — заявил Дмитрий Краснов.
Эксперт также добавил, что в настоящее время осуществление смертной казни возможно в качестве исключительной меры наказания. Но с момента введения моратория она ни разу не была использована.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
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