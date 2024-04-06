https://ukraina.ru/20240406/1054301137.html

Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта

Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта - 06.04.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта

Украинские власти планировали теракты против православных россиян, чтобы обвинить во всем радикальных исламистов и спровоцировать конфликты на национальной и религиозной почве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-04-06T10:45

2024-04-06T10:45

2024-04-06T10:45

новости

икона

бомба

украина

россия

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047965840_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_d6e0ab0206a01a57f65cf51880ec67c6.jpg

Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России"."Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он.Однако угроза, что Запад руками своих подручных из Службы безопасности и Главного управления разведки Украины может организовать смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России, отнюдь не миновала, подчеркнул эксперт. Такая опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, икона, бомба, украина, россия, терроризм