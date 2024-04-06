Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта - 06.04.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта
Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта - 06.04.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта
Украинские власти планировали теракты против православных россиян, чтобы обвинить во всем радикальных исламистов и спровоцировать конфликты на национальной и религиозной почве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-06T10:45
2024-04-06T10:45
новости
икона
бомба
украина
россия
терроризм
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России"."Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он.Однако угроза, что Запад руками своих подручных из Службы безопасности и Главного управления разведки Украины может организовать смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России, отнюдь не миновала, подчеркнул эксперт. Такая опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, икона, бомба, украина, россия, терроризм
Новости, икона, бомба, Украина, Россия, терроризм

Эксперт рассказал, как сорванный теракт с "иконами-бомбами" мог бы привести к отзыву частей с фронта

10:45 06.04.2024
 
© из личного архиваКирилл Фролов
Кирилл Фролов
© из личного архива
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Украинские власти планировали теракты против православных россиян, чтобы обвинить во всем радикальных исламистов и спровоцировать конфликты на национальной и религиозной почве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России".
"Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он.
"Я лично думаю — если бы чудовищный теракт удалось осуществить, прозападные СМИ, которых, к сожалению, остается еще много в России, стали бы раскручивать "исламскую версию" трагедии с целью разжигания православно-исламского конфликта в нашей стране. Его погашение могло потребовать отзыва воинских частей с фронта", - заявил Фролов.
Однако угроза, что Запад руками своих подручных из Службы безопасности и Главного управления разведки Украины может организовать смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России, отнюдь не миновала, подчеркнул эксперт.
Такая опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
 
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