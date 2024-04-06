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Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу

Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу - 06.04.2024 Украина.ру

Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу

Попытка провезти на территорию РФ иконы и церковную утварь, начиненную взрывчаткой для последующего теракта является местью предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу за позицию церкви по вопросу СВО. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-04-06T10:20

2024-04-06T10:20

2024-04-06T10:20

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владимир путин

украина.ру

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.В планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных, отметил Фролов. "Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину", - объяснил он.Ключевые понятия были там названы своими именами, рассказал Фролов. Россия названа Катехоном (в христианской эсхатологии - государство, которое препятствует приходу антихриста), спецоперация – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.

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