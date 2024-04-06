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Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу
Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу - 06.04.2024 Украина.ру
Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу
Попытка провезти на территорию РФ иконы и церковную утварь, начиненную взрывчаткой для последующего теракта является местью предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу за позицию церкви по вопросу СВО. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-06T10:20
2024-04-06T10:20
2024-04-06T10:20
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.В планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных, отметил Фролов. "Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину", - объяснил он.Ключевые понятия были там названы своими именами, рассказал Фролов. Россия названа Катехоном (в христианской эсхатологии - государство, которое препятствует приходу антихриста), спецоперация – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, патриарх кирилл, владимир зеленский, месть, украина, европа, россия, владимир кириллов (политик), владимир путин, украина.ру, рпц, снг
Новости, Патриарх Кирилл, Владимир Зеленский, месть, Украина, Европа, Россия, Владимир Кириллов (политик), Владимир Путин, Украина.ру, РПЦ, СНГ
Православный эксперт рассказал, какую кровавую месть готовил Зеленский патриарху Кириллу
Попытка провезти на территорию РФ иконы и церковную утварь, начиненную взрывчаткой для последующего теракта является местью предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу за позицию церкви по вопросу СВО. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
В планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных, отметил Фролов.
"Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину", - объяснил он.
Ключевые понятия были там названы своими именами, рассказал Фролов. Россия названа Катехоном (в христианской эсхатологии - государство, которое препятствует приходу антихриста), спецоперация – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими, заключил собеседник издания.