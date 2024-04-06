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Убить как можно больше православных: эксперт о том, для чего Киев направлял в РФ "иконы-бомбы"
Убить как можно больше православных: эксперт о том, для чего Киев направлял в РФ "иконы-бомбы" - 06.04.2024 Украина.ру
Убить как можно больше православных: эксперт о том, для чего Киев направлял в РФ "иконы-бомбы"
Украина готовила в России теракт с использованием взрывчатки, спрятанной в иконах. Цель этого - развязать религиозные и национальные конфликты в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-06T10:15
2024-04-06T10:15
2024-04-06T10:15
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владлен татарский
снг
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России"."Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он."Похоже, планировалось (а, возможно, и планируется) убить как можно больше православных христиан в Москве, куда направлялся адский груз. Например, на праздники Пасхи или Благовещения. Представьте, 27 икон по сути были готовы как взрывные устройства! В них оставалось только вставить взрыватель и подать сигнал на плату…", - сказал эксперт.В планах террористического режима Владимира Зеленского была и остается массовая гибель православных, заявил Фролов.Полный текст интервью "Помните Владлена Татарского! Кирилл Фролов о предателях России, которые привезли "иконы-бомбы" с Украины" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, икона, бомба, украина, терроризм, россия, киев, владимир зеленский, владлен татарский, снг, фсб, украина.ру
Новости, икона, бомба, Украина, терроризм, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владлен Татарский, СНГ, ФСБ, Украина.ру
Убить как можно больше православных: эксперт о том, для чего Киев направлял в РФ "иконы-бомбы"
Украина готовила в России теракт с использованием взрывчатки, спрятанной в иконах. Цель этого - развязать религиозные и национальные конфликты в РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
По мнению Фролова, теракт в "Крокус Сити Холле" был "прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России".
"Бомбы-иконы" могли быть взорваны во время богослужений, полагает он.
"Похоже, планировалось (а, возможно, и планируется) убить как можно больше православных христиан в Москве, куда направлялся адский груз. Например, на праздники Пасхи или Благовещения. Представьте, 27 икон по сути были готовы как взрывные устройства! В них оставалось только вставить взрыватель и подать сигнал на плату…", - сказал эксперт.
В планах террористического режима Владимира Зеленского была и остается массовая гибель православных, заявил Фролов.