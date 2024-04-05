https://ukraina.ru/20240405/1054337976.html
Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно
Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно - 05.04.2024 Украина.ру
Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно
Генеральный директор центра геостратегических исследований города Белграда (Республика Сербия) Драгана Трифкович в студии Украина.ру прокомментировала ситуацию в Сербии, а также подчеркнула разницу между тревожными заверениями президента Александра Вучича и реальным положением дел в Республике
2024-04-05T16:31
2024-04-05T16:31
2024-04-05T16:31
видео
сербия
александр вучич
россия
белград
нато
ес
драгана трифкович
косово
совет европы
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00:45 - Что пытался сказать президент Сербии Александр Вучич?04:23 - Об отношениях Сербии и России;08:31 - О сербских СМИ;12:11 - О реакции Запада на заявления РФ о террористическом государстве Украина;16:22 - Об ударе Израиля по дипломатической миссии Ирана в Сирии;19:53 - Насколько жизнеспособны ранее созданные военные блоки?
сербия
россия
белград
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сша
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно
Генеральный директор центра геостратегических исследований города Белграда (Республика Сербия) Драгана Трифкович в студии Украина.ру прокомментировала ситуацию в Сербии, а также подчеркнула разницу между тревожными заверениями президента Александра Вучича и реальным положением дел в Республике
00:45
- Что пытался сказать президент Сербии Александр Вучич?04:23
- Об отношениях Сербии и России;08:31
- О сербских СМИ;12:11
- О реакции Запада на заявления РФ о террористическом государстве Украина;16:22
- Об ударе Израиля по дипломатической миссии Ирана в Сирии;19:53
- Насколько жизнеспособны ранее созданные военные блоки?