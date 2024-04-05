https://ukraina.ru/20240405/1054337976.html

Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно

Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно - 05.04.2024 Украина.ру

Что в Сербии говорят о России и к чему готовится Вучич: Трифкович о том, почему всё так неоднозначно

Генеральный директор центра геостратегических исследований города Белграда (Республика Сербия) Драгана Трифкович в студии Украина.ру прокомментировала ситуацию в Сербии, а также подчеркнула разницу между тревожными заверениями президента Александра Вучича и реальным положением дел в Республике

2024-04-05T16:31

2024-04-05T16:31

2024-04-05T16:31

видео

сербия

александр вучич

россия

белград

нато

ес

драгана трифкович

косово

совет европы

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00:45 - Что пытался сказать президент Сербии Александр Вучич?04:23 - Об отношениях Сербии и России;08:31 - О сербских СМИ;12:11 - О реакции Запада на заявления РФ о террористическом государстве Украина;16:22 - Об ударе Израиля по дипломатической миссии Ирана в Сирии;19:53 - Насколько жизнеспособны ранее созданные военные блоки?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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