https://ukraina.ru/20240405/1054334672.html

Месть патриарху, задержанные, мнения экспертов. Что известно об иконах с гексогеном в Псковской области

Месть патриарху, задержанные, мнения экспертов. Что известно об иконах с гексогеном в Псковской области - 05.04.2024 Украина.ру

Месть патриарху, задержанные, мнения экспертов. Что известно об иконах с гексогеном в Псковской области

Следственный отдел управления ФСБ РФ по Псковской области продолжает расследование дела о ввозе в Россию икон, начиненных взрывчаткой, производство по одному из фигурантов дела прекращено, сообщает в пятницу, 5 апреля, РИА Новости, ссылаясь на материалы суда, оказавшиеся в распоряжении агентства

2024-04-05T14:59

2024-04-05T14:59

2024-04-05T14:59

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В сообщении идет речь об одном из задержанных накануне подозреваемых – Хочбаре Джамалове. На данный момент о нем ничего неизвестно, но в соцсетях человека с таким именем указано, что он занимается пассажирскими перевозками через границу, родился в молдавском городе Бендеры и закончил Одесский Национальный морской университет.Точное число фигурантов дела неизвестно, но источник РИА новости сообщил в четверг, что одному из фигурантов – Дмитрию Гратию – было предъявлено обвинение, а сам он отправлен под арест.Информации о нем немного: Гратий имеет двоих несовершеннолетних детей, действовал с подельником, а следствию заявил, что не знал о содержимом груза.Из базы Псковского областного суда известно, что Гратий имеет два гражданства – российское и иностранное, некоторые СМИ написали, что второй паспорт у него – молдавский, но эта информация никем не подтверждена.Опасный груз – иконы и церковную утварь с 27 самодельными бомбами и взрывчаткой ФСБ и таможенники изъяли на государственной границе в Псковской области."Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", - сообщила пресс-служба ФСБ.Взрывчатое вещество, спрятанное в иконах, по словам начальника Псковского экспертно-криминалистического центра МВД Дмитрия Белоцерковского, оказалось гексогеном. Это белый кристаллический порошок без запаха, сильнейшее взрывчатое вещество, которое по своим разрушительным свойствам превосходит тротил.По данным следствия, автомобиль с иконами и взрывчаткой следовал из Киева в Черновцы, где пересек груз был перенесен в другой автомобиль, который пересек границу с Румынией. Водитель, ожидавший на румынской стороне, был задержан российскими пограничниками.Конечной точкой маршрута опасного груза должна была стать Москва. Эксперты ищут ответ на вопрос, каким образом подобный груз смог пересечь границы нескольких европейских государств."Я уверен, что была дана команда сверху — не досматривать микроавтобус. Дело в том, что страны ЕС уже более двух лет не пропускают машины с приднестровскими номерами. А тут вдруг машина спокойно едет по Европе. Значит, ей дан "зеленый свет" всеми спецслужбами", — предположил в комментарии газете "Аргументы и факты" военный эксперт Олег Иванников.Генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру отметил, что в делах о терактах и диверсиях ранее не фигурировали иконы или что-либо, связанное с религией."Я не исключаю, что, во-первых, они готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение.Во-вторых, они могли эти иконы каким-то образом переправлять для передачи нашим военным. Мы же много гуманитарной помощи отправляем на фронт, и часто в ней присутствуют различные предметы культа.Солдаты и офицеры, которые воюют на передке, с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах, как у нас говорят, атеистов нет. Любой человек, который находится в непосредственном соприкосновении с высокой степенью опасности, безусловно, обращает свои мысли к Всевышнему.Поэтому бомбы были так закамуфлированы. Напомню, что 70 килограммов гексогена хватило бы для уничтожения пятиэтажного дома. У этого вещества огромная разрушительная мощь, тем более в таком объеме", - предположил он.Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров в разговоре с нашим изданием выразил другое мнение: по его словам, иконы, скорее всего, были лишь средством доставки, вызывающим наименьшие подозрения."Но не более того — учитывая, что в коробках находились другие взрывные устройства, которые изготовлены промышленным способом, и части выстрела к РПГ-7", - подчеркнул он.Обозреватель Юрий Подоляка в своем телеграм-канале написал, что такую же икону со спрятанной взрывчаткой на днях получил по почте российский военнослужащий, но увидев новости с Псковщины, проявил бдительность и сообщил правоохранительным органам.В социальных сетях и чатах Пскова и области местные жители активно обсуждают происшествие. Одна из популярных точек зрения, которую они высказывают заключается в том, что, в условиях участившихся диверсий, границы России необходимо закрыть полностью либо для иностранцев, либо и вовсе – для всех, вернувшись к "железному занавесу".Комментаторы, в том числе, ссылаются на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который новость об иконах назвал "тревожным сигналом"."Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех террористических методах, к которым прибегает киевский режим", – сказал он во вторник.В связи с тем, что автомобиль, начиненный взрывчаткой беспрепятственно проехал по территории, как минимум Румынии, Венгрии и Словакии, эксперты и комментаторы также вспомнили о теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года.Тогда, например, следствие установило, что грузовой автомобиль, на котором был смертоносный груз, побывал в армянском грузовом терминале в Ереване, болгарском порту Руса, а на территорию России заехал из Грузии, где также не вызвал никаких подозрений.По версии следствия и ФСБ, заказчиком того теракта выступал начальник главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов*.Предсказуемо, на фоне информации о гексогене, замаскированном с помощью церковной утвари, возникла и тема символичности, демонстративности выбранной маскировки."Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину.Там ключевые понятия были названы своими именами. Россия названа Катехоном, спецоперация (СВО) – Священной Войной, а малороссы и белорусы — русскими.Я лично думаю, если бы чудовищный теракт удалось осуществить, прозападные СМИ, которых, к сожалению, остается еще много в России, стали бы раскручивать "исламскую версию" трагедии с целью разжигания православно-исламского конфликта в нашей стране. Его погашение могло потребовать отзыва воинских частей с фронта", - рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.И все же, многие эксперты считают, что подготовка подобной диверсии не могла планироваться в Киеве без поддержки Запада. В таком случае, православные иконы приобретают еще одно символическое значение: в американском кино и массовой культуре русский – почти всегда значит православный. Это очевидно хотя бы потому, как показаны в культовых "клюквенных" фильмах (например, "Охотник на оленей" Майкла Чимино, или более современный – "Красный воробей" Фрэнсиса Лоуренса) дома русских персонажей.Они всегда завешаны иконами, православными крестами, в спальне – красный угол, на столах – свечи. Ничего не меняется даже тогда, когда герои – советские, коммунисты, а значит, по логике вещей, должны быть атеистами. Это – архетип, понятный западному зрителю.*Признан террористом в РФ

https://ukraina.ru/20240402/1054251690.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, россия, румыния, венгрия, фсб, украина, дмитрий песков, псков