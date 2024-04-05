https://ukraina.ru/20240405/1054329353.html

Часов Яр, раскопанный "Азовец", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 апреля

Часов Яр, раскопанный "Азовец", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 апреля - 05.04.2024 Украина.ру

Часов Яр, раскопанный "Азовец", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 апреля

Военкоры рассказали о том, что происходит в Часовом Яре. Российские военные нашли самый скандальный украинский броневик 2016 года. Украинские военные продолжают обстрелы регионов России

2024-04-05T13:22

2024-04-05T13:22

2024-04-05T13:22

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хроники

"азов"

россия

украина

вооруженные силы украины

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Российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику, артиллерия и авиация РФ уже поражает украинские ротационные колонны, следующие в город, заявил в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин."Я не берусь сказать, что мы полностью контролируем все пути подвоза тылового имущества и тылового обеспечения в Часов Яр, но мы близки к этому. Мы действительно уничтожаем колонны с тыловым имуществом, иногда и колонны, идущие на ротацию - на дорогах, которые ведут в Часов Яр. И, в принципе, нарушение логистики снабжения группировки противника в Часов Яре - это тоже ключ к победе", – заявил Гагин.В то же время он подчеркнул, что говорить о полном огневом контроле всех путей снабжения группировки ВСУ в городе преждевременно."Дорог несколько. И в принципе с тем, что сейчас наши артиллерия и авиация стали дотягиваться как раз до этих дорог, благодаря этому Часов Яр может действительно потерять свое значение как транспортный узел для группировки украинских войск на этом участке фронта. Это со временем полностью прервет снабжение группировки", - отметил Гагин.По его словам, освобождение Часова Яра откроет дорогу для дальнейшего наступления российских военных в направлении Краматорска и Славянска.Российский военкор Александр Коц также призвал не торопиться с новостями о происходящем в Часовом Яре."По Часов Яру. Я бы не стал торопиться с новостями о закреплении наших подразделений на окраинах города. Да, мы подошли к микрорайону "Канал" с востока. Однако заходить в город по единственной дороге — самоубийственно. Думаю, после закрепления на восточной окраине мы начнём подтягивать северный и южный фланги, чтобы, по заведенной уже традиции, взять город в клещи. А для этого надо с одной стороны продавливать Богдановку, двигаться на Калинина и заходить с северо-востока. А с другой - продолжать движение от Красного по трассе 0504, чтобы заходить с юго-востока. И там, и там мы на месте не стоим, продолжая давить противника", - отметил Коц.С ним согласился другой военкор — Александр Симонов."Десантники – красавцы, продавили оборону города "по центру". Но без подтягивания флангов, дальше идти, мне кажется, не стоит. Штурм того же Бахмута прекрасно это показал. После того как 10-й штурмовой отряд вышел на улицу Патриса Лумумбы и закрепился на восточных окраинах города, музыканты начали охватывать город с севера и юга и только потом, после взятия Бахмута в клещи, пошли на штурм восточных кварталов. Это рабочая тактика. Поэтому до финальной битвы за Часов Яр может предстоять еще много работы, держите за парней кулаки. Это очень и очень не простой штурм", - указал он.У Часова Яра идут бои.Одним глазкомРоссийские военные при помощи местных жителей нашли под землей и выкопали пропавшую скандально известную бронемашину "Азовец", созданную научно-производственным подразделением полка "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.), рассказал РИА Новости представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным "Карат". Агентство также распространило видео с находкой.Российские военные указали, что экипаж бронемашины, в случае её использования, подвергся бы риску. В целом бронемашина не отвечает требованиям к современным подобным изделиям."Т.к. она сделана на базе танка и при этом очень тяжёлая, а двигатель не очень мощный, она (бронемашина) техническому заданию своему не соответствует", - указал один из военных.Он напомнил, что машина не дошла до заводских испытаний, т. к. разработчики поняли, что в серию она не пойдёт."Отдали указание: "Концы в воду". Её закопали <…>С продвижением наших войск местные видели показали, что закапывали один из образцов техники", - отметил военный.Другой боец указал, что "Азовец" - "полный провал"."В реалиях современного боя она попросту никуда не годится", - подчеркнул он.В 2016 году сообщалось, что "Азовец" подготовлен к испытаниям, а позже их остановили, так как выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на дорогостоящую машину установили обычные камеры от домофонов. Военная прокуратура и СБУ возбудили уголовное дело. Вскоре единственный экземпляр "Азовца" был похищен у разработчиков в Киеве, и предполагалось, что его угнали боевики "Азова"* (запрещённая в РФ организация - Ред.) и спрятали на своей базе.В общем одну единицу "Азовца" оценивали в $5 млн. При этом собирали бронемашину в цехах завода АТЕК в Киеве, где базировались националисты.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 32 удара по этому региону России.На донецком направлении ВСУ совершили 26 обстрелов, на горловском направлении — 6 обстрелов, выпустив в общей сложности 93 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 2 гражданских лиц, ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в т.ч. парень подросток. Огнём ВСУ было повреждено 12 домостроений и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Куйбышевскому, Кировскому и Петровскому району Донецка в общей сложности 16 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, по Центрально-Городскому и Никитовскому району Горловки — 10 снарядов калибром 155 мм и 3 ВОП с БпЛА."По состоянию на 12:00 имеются подтвержденные данные о двух пострадавших мирных жителях: женщинах 1955 и 1933 годов рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 21 снаряд."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 21 снаряд из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4; Князе-Григоровка — 3; Алёшки — 5; Каховка — 2", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка, Алёшки.Утром обстрелы ужесточились."Сегодня под удар украинских нацистов попали мирные машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра Великая Лепетиха. Осколочные ранения после атак дронов получили 5 жителей села, двое из них в тяжёлом состоянии. Активность дронов врага сегодня фиксируем по всей 15-км зоне вдоль Днепра. Наши военные продолжают сбивать их. Будьте осторожны при любых передвижениях. Если слышите звук дрона или замечаете его в небе - надо немедленно покинуть машину и открытые места. Важно сразу укрыться в зданиях подальше от дверей и окон", - сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Позднее стало известно, что в результате атаки в Великой Лепетихе пострадал в т.ч. и глава администрации. Как сообщили в администрации округа, первый БпЛА ударил по автомобилю главы, второй и третий беспилотники атаковали машину, в которую пересел глава округа с водителем. Четвёртая атака БпЛА была совершена у здания администрации, вследствие чего пострадали ещё 4 человека.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что ВСУ в селе Казачьи лагеря Алёшкинского округ ударили по жилому сектору, из-за чего один человек получил ранения."Пострадавшего госпитализировали в Скадовскую больницу. В Каховке обстрел города привел к пожару в жилом доме, а также на кровле завода "Опентек". Оба возгарания ликвидированы", - отметил Сальдо.Также в 11:39 была объявлена ракетная опасность в Чаплынском районе Херсонской области.Днём 5 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов по этому региону России."В Белгородском районе по селу Журавлёвка выпущено 19 артиллерийских снарядов, по поселку Малиновка – 2 артиллерийских снаряда. В селе Петровка противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные разрушения выявлены в Тавровском сельском поселении – повреждены 2 частных жилых домовладения и одно административное здание. В Дубовском сельском поселении пострадали 2 частных домовладения, в Никольском сельском поселении – одна надворная постройка, в поселке Разумное – 2 автомобиля, в Головинском сельском поселении – одно частное домовладение. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет", - сообщал губернатор.Кроме того, в Борисовском районе на окраине села Цаповка ВСУ атаковали с помощью БПЛА со встроенным взрывным устройством. Обошлось без последствий. Беспилотник был посажен инженерно-техническими средствами, после чего уничтожен специалистами Минобороны РФ.Также в Валуйском городском округе село Новопетровка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе с последующей детонацией. Пострадавших и разрушений нет. В селе Насоново совершил падение без детонации БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Беспилотник изъят специалистами Минобороны РФ."В Грайворонском городском округе продолжаются обстрелы. За прошедшие сутки на территории округа пострадавших нет. В городе Грайворон в квартире одного МКД повреждено остекление балкона. В селе Дроновка повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи", - писал Гладков.Помимо того Красногвардейском районе рядом с селом Ливенка обнаружены и изъяты специалистами обломки БПЛА. Пострадавших и разрушений нет."В Краснояружском районе по территории между селом Репяховка и поселком Прилесье выпущено 4 миномётных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет. Под обстрел попало село Вязовое – зафиксировано 6 прилётов. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушения различной степени получили три частных жилых домовладения и хозпостройки. В зданиях школы, детского сада и ДК выбиты окна. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Подомовой обход продолжается, информация о последствиях уточняется", - сообщал губернатор.Также в Шебекинском городском округе село Вознесеновка подверглось атаке ВСУ с помощью шести FPV-дронов. Никто не пострадал. Есть незначительные повреждения кровли и фасада одного коммерческого объекта, повреждён грузовой автомобиль. Из гранатомёта обстреляли поселок Красное – зафиксировано 42 гранатомётных выстрела. Пострадавших нет. Повреждено здание сельскохозяйственного объекта. По поселку Ленинский выпущено 2 миномётных снаряда, по МАПП "Шебекино" – 80 гранатомётных выстрелов. Также пункт пропуска атакован 8 FPV-дронами. Никто не пострадал, разрушений нет. На территории округа системой ПВО сбит один БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, "азов", россия, украина, вооруженные силы украины