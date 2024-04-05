https://ukraina.ru/20240405/1054328817.html

Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток

Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток - 05.04.2024 Украина.ру

Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток

Время летит очень быстро – особенно в том, что касается политики. Двадцать лет назад, после оккупации Ирака, США ощущали себя полновластными хозяевами на Ближнем Востоке, где им сопротивлялся только Иран. А местные руководители вынуждены были выполнять их распоряжения – чтобы их тоже не забомбили.

2024-04-05T14:04

2024-04-05T14:04

2024-04-05T14:04

эксклюзив

сша

хуситы

ближний восток

джо байден

иран

нефть

джейк салливан

дмитрий дробницкий

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1e/1052984839_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_9c00ba653344d442f8e00fdf8b3ec693.jpg.webp

И даже совсем недавно, два года назад, американцы ощущали себя в этом регионе вполне уверенно, а Демократическая партия активно работала с избирателями-мусульманами, среди которых традиционно преобладают выходцы из ближневосточных стран, считая их важной частью собственного электората.Например, администрация Байдена собрала тогда у себя самых видных американских мусульманских лидеров по случаю празднования Уразы-Байрама. И большинство из них не посмело отказать руководству США.Байден рассчитывал сделать такие праздничные мероприятия регулярными, чтобы показать свое влияние среди мусульманской общины. Но сегодня те же самые люди не желают сидеть с ним за одним и тем же столом и больше не демонстрируют даже тени прежней подобострастности:"Те, кто восхвалял Байдена ещё два года назад, не хотят разделять с ним трапезу и даже находиться в одном помещении.Два года назад президент Джо Байден сначала за неделю до празднования окончания Рамадана, праздника Ураза-Байрам, а затем, через неделю, и собственно на ужине в момент окончания мусульманского поста собрал мусульманских лидеров в Белом Доме. Мероприятие было решено сделать регулярным.Так вот тогда Байден ещё и слова не успел сказать, а из зала уже последовал выкрик: "Мы любим тебя!", поддержанный всеобщими овациями.Всё не так сейчас. Встреча за неделю до окончания Рамадана попросту провалилась. Никто из видных американских мусульман не откликнулся на приглашение Белого Дома. Причина понятна – война в Газе", – пишет в своём тг-канале политолог Дмитрий Дробницкий.Теперь ситуация изменилась, и Байдена больше не любят – причем довольно демонстративно.Правда, пресс-служба Белого дома утверждает, что несколько мусульманских деятелей все же пообщались с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, но их имена почему-то не оглашают. Хотя ни о какой секретности речь в принципе не идет – прежние подобные встречи были публичными.Этому могут быть лишь две причины – либо персоны, с которыми встретился президент США, оказались слишком незначительными и явно не представляют мусульманскую общину страны, понижая статус самой встречи с участием президента. Либо же никакой встречи вовсе не было.Второй сценарий кажется более вероятным, потому что подобные мероприятия на 9 апреля, когда заканчивается Рамадан, в официальном расписании Белого Дома вообще не значатся. А пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер высказалась в том духе, что представители администрации помолятся сами, в узком кругу.Все это мгновенно спроецировалось на внешнеполитическую ситуацию. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отменил запланированный визит в Саудовскую Аравию. Прессе сказали, что политик повредил ребро, но неофициально почти все комментаторы уверены, что встреча не состоялась по той же самой причине – из-за войны в Газе.Потому что все предыдущие визиты Блинкена и Салливана, которые постоянно посещают Ближний Восток, не привели ни к каким практическим результатам.Страны региона не принимают безоговорочную военную поддержку Израиля, которую демонстрирует американская администрация. Они считают гуманитарный кризис в Газе крупнейшей трагедией нашего времени и полагают, что Байден мог бы остановить конфликт, надавив на Тель-Авив.Конечно, у Байдена явно недовольны действиями Биньямина Нетаньяху, но в целом очевидно, то в этом конфликте американская администрация играет именно на стороне Израиля. Огромный многогранный исламский мир, похоже, больше не устраивает такая позиция. А США на Ближнем Востоке больше не боятся, что заметно сейчас как никогда.Тем не менее, американцам критически важно заключить какое-то соглашение по ближневосточной разрядке – прежде всего, для того, чтобы не допустить резкого роста цен на энергоносители."Позиции команды Байдена ослабли в преддверии выборов. Попытки договориться с Катаром, Саудовской Аравией, Ираном и Израилем закончились полным фиаско. И это уже очень сильно бьёт по Байдену.На фоне нынешней эскалации стоимость нефти пошла вверх. Ну а летом взлетят и цены на бензин в США – выше 4 долларов за галлон. Это подхлестнёт инфляцию и дополнительно ударит по рейтингам Байдена. Поэтому ему и нужно поскорее какой-то договорняк на Ближнем Востоке устроить", – пишет в своём тг-канале политэксперт Малек Дудаков.В этой ситуации обсуждаются самые экзотические сценарии. Например, Bloomberg написал о том, что в Белом Доме рассматривали возможность договориться с хуситами, убрав их организации из списка террористических — при условии, что йеменцы перестанут атаковать нефтяные суда, проходящие в Израиль через Красное море. Потому что это тоже влияет на ценообразовательные процессы энергетических рынков.Идея выглядит довольно логичной – учитывая, что незаконные американские атаки на Йемен вызывают на Ближнем Востоке категоричное неприятие, не приносят практических результатов, и во многом помогают уничтожать репутацию Демпартии среди мусульманской общины – в чем убедился сегодня Байден.Однако хуситы не высказывают намерений прекращать свою борьбу до того, как Израиль прекратит боевые действия в Газе. Палестинский вопрос все равно остается ключевым для испортившихся отношений между США и Ближним Востоком. А решения этой проблемы у команды Байдена явно нет.

https://ukraina.ru/20240405/1054326550.html

https://ukraina.ru/20240404/1054303905.html

https://ukraina.ru/20240403/1054266823.html

сша

ближний восток

иран

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, хуситы, ближний восток, джо байден, иран, нефть, джейк салливан, дмитрий дробницкий, демократическая партия, bloomberg, израиль