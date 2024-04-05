https://ukraina.ru/20240405/1054328817.html
Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток
Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток - 05.04.2024 Украина.ру
Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток
Время летит очень быстро – особенно в том, что касается политики. Двадцать лет назад, после оккупации Ирака, США ощущали себя полновластными хозяевами на Ближнем Востоке, где им сопротивлялся только Иран. А местные руководители вынуждены были выполнять их распоряжения – чтобы их тоже не забомбили.
2024-04-05T14:04
2024-04-05T14:04
2024-04-05T14:04
эксклюзив
сша
хуситы
ближний восток
джо байден
иран
нефть
джейк салливан
дмитрий дробницкий
демократическая партия
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И даже совсем недавно, два года назад, американцы ощущали себя в этом регионе вполне уверенно, а Демократическая партия активно работала с избирателями-мусульманами, среди которых традиционно преобладают выходцы из ближневосточных стран, считая их важной частью собственного электората.Например, администрация Байдена собрала тогда у себя самых видных американских мусульманских лидеров по случаю празднования Уразы-Байрама. И большинство из них не посмело отказать руководству США.Байден рассчитывал сделать такие праздничные мероприятия регулярными, чтобы показать свое влияние среди мусульманской общины. Но сегодня те же самые люди не желают сидеть с ним за одним и тем же столом и больше не демонстрируют даже тени прежней подобострастности:"Те, кто восхвалял Байдена ещё два года назад, не хотят разделять с ним трапезу и даже находиться в одном помещении.Два года назад президент Джо Байден сначала за неделю до празднования окончания Рамадана, праздника Ураза-Байрам, а затем, через неделю, и собственно на ужине в момент окончания мусульманского поста собрал мусульманских лидеров в Белом Доме. Мероприятие было решено сделать регулярным.Так вот тогда Байден ещё и слова не успел сказать, а из зала уже последовал выкрик: "Мы любим тебя!", поддержанный всеобщими овациями.Всё не так сейчас. Встреча за неделю до окончания Рамадана попросту провалилась. Никто из видных американских мусульман не откликнулся на приглашение Белого Дома. Причина понятна – война в Газе", – пишет в своём тг-канале политолог Дмитрий Дробницкий.Теперь ситуация изменилась, и Байдена больше не любят – причем довольно демонстративно.Правда, пресс-служба Белого дома утверждает, что несколько мусульманских деятелей все же пообщались с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, но их имена почему-то не оглашают. Хотя ни о какой секретности речь в принципе не идет – прежние подобные встречи были публичными.Этому могут быть лишь две причины – либо персоны, с которыми встретился президент США, оказались слишком незначительными и явно не представляют мусульманскую общину страны, понижая статус самой встречи с участием президента. Либо же никакой встречи вовсе не было.Второй сценарий кажется более вероятным, потому что подобные мероприятия на 9 апреля, когда заканчивается Рамадан, в официальном расписании Белого Дома вообще не значатся. А пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер высказалась в том духе, что представители администрации помолятся сами, в узком кругу.Все это мгновенно спроецировалось на внешнеполитическую ситуацию. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отменил запланированный визит в Саудовскую Аравию. Прессе сказали, что политик повредил ребро, но неофициально почти все комментаторы уверены, что встреча не состоялась по той же самой причине – из-за войны в Газе.Потому что все предыдущие визиты Блинкена и Салливана, которые постоянно посещают Ближний Восток, не привели ни к каким практическим результатам.Страны региона не принимают безоговорочную военную поддержку Израиля, которую демонстрирует американская администрация. Они считают гуманитарный кризис в Газе крупнейшей трагедией нашего времени и полагают, что Байден мог бы остановить конфликт, надавив на Тель-Авив.Конечно, у Байдена явно недовольны действиями Биньямина Нетаньяху, но в целом очевидно, то в этом конфликте американская администрация играет именно на стороне Израиля. Огромный многогранный исламский мир, похоже, больше не устраивает такая позиция. А США на Ближнем Востоке больше не боятся, что заметно сейчас как никогда.Тем не менее, американцам критически важно заключить какое-то соглашение по ближневосточной разрядке – прежде всего, для того, чтобы не допустить резкого роста цен на энергоносители."Позиции команды Байдена ослабли в преддверии выборов. Попытки договориться с Катаром, Саудовской Аравией, Ираном и Израилем закончились полным фиаско. И это уже очень сильно бьёт по Байдену.На фоне нынешней эскалации стоимость нефти пошла вверх. Ну а летом взлетят и цены на бензин в США – выше 4 долларов за галлон. Это подхлестнёт инфляцию и дополнительно ударит по рейтингам Байдена. Поэтому ему и нужно поскорее какой-то договорняк на Ближнем Востоке устроить", – пишет в своём тг-канале политэксперт Малек Дудаков.В этой ситуации обсуждаются самые экзотические сценарии. Например, Bloomberg написал о том, что в Белом Доме рассматривали возможность договориться с хуситами, убрав их организации из списка террористических — при условии, что йеменцы перестанут атаковать нефтяные суда, проходящие в Израиль через Красное море. Потому что это тоже влияет на ценообразовательные процессы энергетических рынков.Идея выглядит довольно логичной – учитывая, что незаконные американские атаки на Йемен вызывают на Ближнем Востоке категоричное неприятие, не приносят практических результатов, и во многом помогают уничтожать репутацию Демпартии среди мусульманской общины – в чем убедился сегодня Байден.Однако хуситы не высказывают намерений прекращать свою борьбу до того, как Израиль прекратит боевые действия в Газе. Палестинский вопрос все равно остается ключевым для испортившихся отношений между США и Ближним Востоком. А решения этой проблемы у команды Байдена явно нет.
https://ukraina.ru/20240405/1054326550.html
https://ukraina.ru/20240404/1054303905.html
https://ukraina.ru/20240403/1054266823.html
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эксклюзив, сша, хуситы, ближний восток, джо байден, иран, нефть, джейк салливан, дмитрий дробницкий, демократическая партия, bloomberg, израиль
Вашингтон может помириться с хуситами? Как США потеряли мусульман и Ближний Восток
Время летит очень быстро – особенно в том, что касается политики. Двадцать лет назад, после оккупации Ирака, США ощущали себя полновластными хозяевами на Ближнем Востоке, где им сопротивлялся только Иран. А местные руководители вынуждены были выполнять их распоряжения – чтобы их тоже не забомбили.
И даже совсем недавно, два года назад, американцы ощущали себя в этом регионе вполне уверенно, а Демократическая партия активно работала с избирателями-мусульманами, среди которых традиционно преобладают выходцы из ближневосточных стран, считая их важной частью собственного электората.
Например, администрация Байдена
собрала тогда у себя самых видных американских мусульманских лидеров по случаю празднования Уразы-Байрама. И большинство из них не посмело отказать руководству США.
Байден рассчитывал сделать такие праздничные мероприятия регулярными, чтобы показать свое влияние среди мусульманской общины. Но сегодня те же самые люди не желают сидеть с ним за одним и тем же столом и больше не демонстрируют даже тени прежней подобострастности:
"Те, кто восхвалял Байдена ещё два года назад, не хотят разделять с ним трапезу и даже находиться в одном помещении.
Два года назад президент Джо Байден сначала за неделю до празднования окончания Рамадана, праздника Ураза-Байрам, а затем, через неделю, и собственно на ужине в момент окончания мусульманского поста собрал мусульманских лидеров в Белом Доме. Мероприятие было решено сделать регулярным.
Так вот тогда Байден ещё и слова не успел сказать, а из зала уже последовал выкрик: "Мы любим тебя!", поддержанный всеобщими овациями.
Всё не так сейчас. Встреча за неделю до окончания Рамадана попросту провалилась. Никто из видных американских мусульман не откликнулся на приглашение Белого Дома. Причина понятна – война в Газе", – пишет в своём тг-канале политолог Дмитрий Дробницкий.
Теперь ситуация изменилась, и Байдена больше не любят – причем довольно демонстративно.
Правда, пресс-служба Белого дома утверждает, что несколько мусульманских деятелей все же пообщались с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, но их имена почему-то не оглашают. Хотя ни о какой секретности речь в принципе не идет – прежние подобные встречи были публичными.
Этому могут быть лишь две причины – либо персоны, с которыми встретился президент США, оказались слишком незначительными и явно не представляют мусульманскую общину страны, понижая статус самой встречи с участием президента. Либо же никакой встречи вовсе не было.
Второй сценарий кажется более вероятным, потому что подобные мероприятия на 9 апреля, когда заканчивается Рамадан, в официальном расписании Белого Дома вообще не значатся. А пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер высказалась в том духе, что представители администрации помолятся сами, в узком кругу.
Все это мгновенно спроецировалось на внешнеполитическую ситуацию. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отменил запланированный визит в Саудовскую Аравию. Прессе сказали, что политик повредил ребро, но неофициально почти все комментаторы уверены, что встреча не состоялась по той же самой причине – из-за войны в Газе.
Потому что все предыдущие визиты Блинкена и Салливана, которые постоянно посещают Ближний Восток, не привели ни к каким практическим результатам.
Страны региона не принимают безоговорочную военную поддержку Израиля, которую демонстрирует американская администрация. Они считают гуманитарный кризис в Газе крупнейшей трагедией нашего времени и полагают, что Байден мог бы остановить конфликт, надавив на Тель-Авив.
Конечно, у Байдена явно недовольны действиями Биньямина Нетаньяху, но в целом очевидно, то в этом конфликте американская администрация играет именно на стороне Израиля. Огромный многогранный исламский мир, похоже, больше не устраивает такая позиция. А США на Ближнем Востоке больше не боятся, что заметно сейчас как никогда.
Тем не менее, американцам критически важно заключить какое-то соглашение по ближневосточной разрядке – прежде всего, для того, чтобы не допустить резкого роста цен на энергоносители.
"Позиции команды Байдена ослабли в преддверии выборов. Попытки договориться с Катаром, Саудовской Аравией, Ираном и Израилем закончились полным фиаско. И это уже очень сильно бьёт по Байдену.
На фоне нынешней эскалации стоимость нефти пошла вверх. Ну а летом взлетят и цены на бензин в США – выше 4 долларов за галлон. Это подхлестнёт инфляцию и дополнительно ударит по рейтингам Байдена. Поэтому ему и нужно поскорее какой-то договорняк на Ближнем Востоке устроить", – пишет в своём тг-канале политэксперт Малек Дудаков.
В этой ситуации обсуждаются самые экзотические сценарии. Например, Bloomberg написал о том, что в Белом Доме рассматривали возможность договориться с хуситами, убрав их организации из списка террористических — при условии, что йеменцы перестанут атаковать нефтяные суда, проходящие в Израиль через Красное море. Потому что это тоже влияет на ценообразовательные процессы энергетических рынков.
Идея выглядит довольно логичной – учитывая, что незаконные американские атаки на Йемен вызывают на Ближнем Востоке категоричное неприятие, не приносят практических результатов, и во многом помогают уничтожать репутацию Демпартии среди мусульманской общины – в чем убедился сегодня Байден.
Однако хуситы не высказывают намерений прекращать свою борьбу до того, как Израиль прекратит боевые действия в Газе. Палестинский вопрос все равно остается ключевым для испортившихся отношений между США и Ближним Востоком. А решения этой проблемы у команды Байдена явно нет.