https://ukraina.ru/20240405/1054318393.html

Белгород не должен превратиться в Донецк: Мощанский назвал два варианта большого наступления армии РФ

Белгород не должен превратиться в Донецк: Мощанский назвал два варианта большого наступления армии РФ - 05.04.2024 Украина.ру

Белгород не должен превратиться в Донецк: Мощанский назвал два варианта большого наступления армии РФ

Во время наступления ВС РФ могут воспользоваться преимуществом в планирующих бомбах. Группировкам "Днепр" и "Восток" надо повоевать, чтобы пройти боевое слаживание. В Донбассе работают "Юг" и "Центр", это бывалые ветераны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T05:10

2024-04-05T05:10

2024-04-05T05:10

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Если говорить о масштабном наступлении армии РФ, то оно может быть на западе Запорожской области, потому что там войска могут прикрыть один фланг Днепром и потому что это степная зона, рассказал аналитик.Во время наступления ВС РФ могут воспользоваться преимуществом в планирующих бомбах. Группировкам войск "Днепр" и "Восток" надо повоевать, чтобы пройти боевое слаживание. В Донбассе работают "Юг" и "Центр", это уже бывалые ветераны, добавил эксперт.Российские войска будут наступать при поддержке авиации и артиллерии. Если получится подойти к Запорожью на 30 километров, это будет хороший медийный шаг. Это сразу ощутит на себе часть украинского населения, которая предана киевскому режиму, добавил специалист.Второй вариант наступления – подойти к Харькову, для этого нужно брать Волчанск и Богодухов. Нельзя допускать, чтобы Белгород превратился в Донецк. Если ВС РФ подойдут к Харькову вплотную, это породит кризис электроэнергии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240404/1054287263.html

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новости, россия, донбасс, днепр, илья мощанский, вс рф, наступление, сво, запорожское направление