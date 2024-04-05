Вертолеты ищут морские дроны: аналитик раскрыл, как база в Новороссийске превратилась в Константинополь
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. В составе ВМФ появилось новое объединение – Днепровская флотилия. Ей передают 130-мм самоходки "Берег", которые могут бить по кораблям и наземным целям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас уже ясно, что Украина будет накапливать силы на юге. Киев видит, что тот же Черноморский флот - "слабое место" России и пытается по нему работать, рассказал аналитик.
Хотя на днях британские СМИ показали снимок, как базу ВМФ в Новороссийске превратили в Константинополь. Только вместо "волшебной цепи" вход в гавань преграждают четыре баржи, добавил специалист.
"Открываются – выходят корабли – закрываются. Я правда не понимаю, почему этого нельзя было сделать раньше. К тому же, мы заняли у сухопутных войск вертолеты, которые патрулируют водное пространство в поисках морских дронов", - отметил Мощанский.
От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. Недавно в составе ВМФ России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. С ее помощью можно осуществлять ракетные удары, добавил он.
Кроме того, флотилии передают 130-мм самоходки "Берег", которые могут быстро стрелять по кораблям и наземным целям, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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