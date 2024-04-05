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Вертолеты ищут морские дроны: аналитик раскрыл, как база в Новороссийске превратилась в Константинополь

Вертолеты ищут морские дроны: аналитик раскрыл, как база в Новороссийске превратилась в Константинополь - 05.04.2024 Украина.ру

Вертолеты ищут морские дроны: аналитик раскрыл, как база в Новороссийске превратилась в Константинополь

От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. В составе ВМФ появилось новое объединение – Днепровская флотилия. Ей передают 130-мм самоходки "Берег", которые могут бить по кораблям и наземным целям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-04-05T04:10

2024-04-05T04:10

2024-04-05T04:10

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Сейчас уже ясно, что Украина будет накапливать силы на юге. Киев видит, что тот же Черноморский флот - "слабое место" России и пытается по нему работать, рассказал аналитик.Хотя на днях британские СМИ показали снимок, как базу ВМФ в Новороссийске превратили в Константинополь. Только вместо "волшебной цепи" вход в гавань преграждают четыре баржи, добавил специалист.От флота будет многое зависеть, поскольку он будет поддерживать армию. Недавно в составе ВМФ России появилось новое объединение – Днепровская речная флотилия. С ее помощью можно осуществлять ракетные удары, добавил он.Кроме того, флотилии передают 130-мм самоходки "Берег", которые могут быстро стрелять по кораблям и наземным целям, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру

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