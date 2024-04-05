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Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России
Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России - 05.04.2024 Украина.ру
Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России
На днях сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ. Причастных к делу арестовали, однако теперь важно расследовать не только вершки, но и корешки дела, полагает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
2024-04-05T06:19
2024-04-05T06:19
2024-04-05T06:19
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Эксперт подчеркнул, что необходимо понять, что террористический акт в "Крокус Сити Холле" был прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России.“Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину”, - отметил эксперт.По мнению Фролова, Запад руками своих подручных из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины возможно планирует смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России. Однако опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью.Каким образом вражеские спецслужбы могут организовать подобный теракт, читайте в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, европа, запад, владимир зеленский, фсб, снг, новости, владимир кириллов (политик), владимир путин
Россия, Европа, Запад, Владимир Зеленский, ФСБ, СНГ, Новости, Владимир Кириллов (политик), Владимир Путин
Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России
На днях сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ. Причастных к делу арестовали, однако теперь важно расследовать не только вершки, но и корешки дела, полагает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов
Эксперт подчеркнул, что необходимо понять, что террористический акт в "Крокус Сити Холле" был прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России.
“Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину”, - отметил эксперт.
По мнению Фролова, Запад руками своих подручных из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины возможно планирует смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России. Однако опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью.
Каким образом вражеские спецслужбы могут организовать подобный теракт, читайте в полной версии интервью на сайте Украина.ру