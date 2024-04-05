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Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России

Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России - 05.04.2024 Украина.ру

Планируют "кровавую баню": эксперт о том, каким образом могут быть организованы теракты в храмах России

На днях сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ. Причастных к делу арестовали, однако теперь важно расследовать не только вершки, но и корешки дела, полагает глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов

2024-04-05T06:19

2024-04-05T06:19

2024-04-05T06:19

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Эксперт подчеркнул, что необходимо понять, что террористический акт в "Крокус Сити Холле" был прелюдией к готовящимся грандиозным кровавым провокациям по разжиганию религиозных и национальных конфликтов в России.“Как видно из истории с "иконами-бомбами", в планах террористического режима Зеленского была и остается массовая гибель православных. Очевиден и мотив. Это кровавая месть патриарху Кириллу и возглавляемому им Всемирному русскому народному собору, который принял на днях исторический наказ российскому государству и его новоизбранному главе Владимиру Путину”, - отметил эксперт.По мнению Фролова, Запад руками своих подручных из Службы безопасности (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Украины возможно планирует смертоносные провокации в православных храмах и мечетях России. Однако опасность будет существовать, пока террористический укрорежим не будет уничтожен полностью.Каким образом вражеские спецслужбы могут организовать подобный теракт, читайте в полной версии интервью на сайте Украина.ру

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россия, европа, запад, владимир зеленский, фсб, снг, новости, владимир кириллов (политик), владимир путин