"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054317141.html
"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине
"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине - 04.04.2024 Украина.ру
"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине
Военнослужащие российской армии должны получать максимальную премию за каждого убитого в ходе спецоперации натовца, воюющего на стороне ВСУ. Никого из них в плен брать, призвал 4 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-04-04T22:24
2024-04-04T22:24
новости
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
дмитрий медведев
совбез
иностранные наемники
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053468321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e1ee470dccc302aabb6168149ea8363.jpg
Комментируя заявления о создании миссии НАТО на Украине, Медведев сказал, что к таким подразделениям альянса следует относится как к карателям типа гитлеровского СС. "Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам – как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Ранее в этот же день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, но это не значит, что НАТО будет напрямую принимать участие в боевых действиях на сторону ВСУ. По его словам, миссия якобы предназначена для реализации "координационных, обучающих возможностей НАТО для поддержки Украины". В ответ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что создание такой миссии - это просто легализация следующих шагов, а в России будут "внимательно за ними наблюдать".
https://ukraina.ru/20240404/1054314104.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053468321_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_92b51d5ed545f8e6bcd85b0b364004c2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, дмитрий медведев, совбез, иностранные наемники, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Дмитрий Медведев, Совбез, иностранные наемники, СВО, Спецоперация

"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине

22:24 04.04.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
Военнослужащие российской армии должны получать максимальную премию за каждого убитого в ходе спецоперации натовца, воюющего на стороне ВСУ. Никого из них в плен брать, призвал 4 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Комментируя заявления о создании миссии НАТО на Украине, Медведев сказал, что к таким подразделениям альянса следует относится как к карателям типа гитлеровского СС.
"Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам – как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее в этот же день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, но это не значит, что НАТО будет напрямую принимать участие в боевых действиях на сторону ВСУ. По его словам, миссия якобы предназначена для реализации "координационных, обучающих возможностей НАТО для поддержки Украины".
В ответ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что создание такой миссии - это просто легализация следующих шагов, а в России будут "внимательно за ними наблюдать".
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 18:34
В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО Одним из вариантов завершения боевых действий на Украине может стать потеря ещё большего количества её территорий, заявил 4 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
 
НовостиУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОДмитрий МедведевСовбезиностранные наемникиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО
23:42СМИ раскрыли личность напавшего на губернатора Мурманской области
23:36Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт
23:07На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
23:01Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
22:36В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется
22:24"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине
22:11Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян
21:42Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС
21:27Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей
21:06Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы
20:59Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе
20:36Улицу Бунина и Екатерининскую площадь в Одессе переименуют на европейский лад
20:09Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ
19:42Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP
19:22Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
18:55В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга
18:52Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики
18:34В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
18:33Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
Лента новостейМолния