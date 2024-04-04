https://ukraina.ru/20240404/1054317141.html

"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине

"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине - 04.04.2024 Украина.ру

"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине

Военнослужащие российской армии должны получать максимальную премию за каждого убитого в ходе спецоперации натовца, воюющего на стороне ВСУ. Никого из них в плен брать, призвал 4 апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2024-04-04T22:24

2024-04-04T22:24

2024-04-04T22:24

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Комментируя заявления о создании миссии НАТО на Украине, Медведев сказал, что к таким подразделениям альянса следует относится как к карателям типа гитлеровского СС. "Значит, они станут частью регулярных сил, которые воюют с нами. Поэтому отношение к ним может быть только как к врагам. И не просто к врагам – как к элитным подразделениям, карателям типа гитлеровского СС. И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Ранее в этот же день глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, но это не значит, что НАТО будет напрямую принимать участие в боевых действиях на сторону ВСУ. По его словам, миссия якобы предназначена для реализации "координационных, обучающих возможностей НАТО для поддержки Украины". В ответ глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что создание такой миссии - это просто легализация следующих шагов, а в России будут "внимательно за ними наблюдать".

https://ukraina.ru/20240404/1054314104.html

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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, дмитрий медведев, совбез, иностранные наемники, сво, спецоперация