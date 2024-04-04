Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши
Страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, но это не значит, что НАТО будет напрямую принимать участие в боевых действиях на сторону ВСУ. Об этом 4 апреля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский
По его словам, теперь в Польше будут активнее обучать военнослужащих украинской армии.
"Приняли решение о создании миссии НАТО. (...) Это не значит, что мы вступаем в войну, но это значит, что мы сейчас сможем использовать координационные, обучающие, планирующие возможности НАТО для поддержки Украины более координированным образом", — цитирует его РИА Новости.
Ранее эксперт рассказал Украина. ру, кем командовал уничтоженный в зоне спецоперации польский генерал Марчак.