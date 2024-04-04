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Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши - 04.04.2024 Украина.ру

Страны НАТО создали совместную миссию на Украине – МИД Польши

Страны Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине, но это не значит, что НАТО будет напрямую принимать участие в боевых действиях на сторону ВСУ. Об этом 4 апреля заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский

2024-04-04T18:18

2024-04-04T18:18

2024-04-04T18:18

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По его словам, теперь в Польше будут активнее обучать военнослужащих украинской армии. Ранее эксперт рассказал Украина. ру, кем командовал уничтоженный в зоне спецоперации польский генерал Марчак.

https://ukraina.ru/20240404/1054298812.html

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