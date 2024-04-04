https://ukraina.ru/20240404/1054316619.html

Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС - 04.04.2024 Украина.ру

Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения

2024-04-04T21:42

2024-04-04T21:42

2024-04-04T21:42

новости

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050080407_0:121:2891:1747_1920x0_80_0_0_864a9ea089dc1dba693c64c567238ef0.jpg

Эксперты, которые находились на ЗАЭС, сообщили, что единственная оставшаяся линия 330 кВт была отключена в четверг, в 10:06, в результате чего станция полностью зависела от единственной оставшейся линии 750 кВт для электроснабжения за пределами площадки, утверждается в сводке агентства МАГАТЭ. Причины отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС пока неизвестны, оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе, подчеркнули в агентстве. Речь идёт о высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Утром 4 апреля администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции сегодня остановлены. Отмечалось, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится не превышен.

https://ukraina.ru/20240322/1054035939.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс