Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения
Эксперты, которые находились на ЗАЭС, сообщили, что единственная оставшаяся линия 330 кВт была отключена в четверг, в 10:06, в результате чего станция полностью зависела от единственной оставшейся линии 750 кВт для электроснабжения за пределами площадки, утверждается в сводке агентства МАГАТЭ.
Причины отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС пока неизвестны, оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе, подчеркнули в агентстве.
Речь идёт о высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Утром 4 апреля администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции сегодня остановлены. Отмечалось, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится не превышен.
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