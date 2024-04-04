Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС - 04.04.2024 Украина.ру
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Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС - 04.04.2024 Украина.ру
Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения
2024-04-04T21:42
2024-04-04T21:42
новости
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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Эксперты, которые находились на ЗАЭС, сообщили, что единственная оставшаяся линия 330 кВт была отключена в четверг, в 10:06, в результате чего станция полностью зависела от единственной оставшейся линии 750 кВт для электроснабжения за пределами площадки, утверждается в сводке агентства МАГАТЭ. Причины отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС пока неизвестны, оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе, подчеркнули в агентстве. Речь идёт о высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Утром 4 апреля администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции сегодня остановлены. Отмечалось, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится не превышен.
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новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Новости, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС

Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС

21:42 04.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об "очень реальной угрозе" для Запорожской АЭС (ЗАЭС) в связи с оключением одной из линий электроснабжения
Эксперты, которые находились на ЗАЭС, сообщили, что единственная оставшаяся линия 330 кВт была отключена в четверг, в 10:06, в результате чего станция полностью зависела от единственной оставшейся линии 750 кВт для электроснабжения за пределами площадки, утверждается в сводке агентства МАГАТЭ.
Причины отключения резервной линии энергоснабжения на ЗАЭС пока неизвестны, оно произошло на фоне сообщений о военной активности в регионе, подчеркнули в агентстве.
Речь идёт о высоковольтной линии энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная -1". Утром 4 апреля администрация ЗАЭС напомнила, что все блоки станции сегодня остановлены. Отмечалось, что радиационный фон на станции и прилегающей территории находится не превышен.
22 марта, 10:16
Российские ВС ударили по ДнепроГЭС, Украина грозит ЗАЭС блэкаутомВС РФ нанесли удар по Днепровской гидроэлектростанции, плотина не пострадала, сообщил 22 марта глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов журналистам РИА Новости
 
НовостиРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
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