Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе - 04.04.2024 Украина.ру
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Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе
Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе - 04.04.2024 Украина.ру
Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан опасается "слишком помогать" Украине, так как считает, что Россия может ответить радикально, используя свой ядерный арсенал. Такого мнения придерживается член Палаты представителей и глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул
2024-04-04T20:59
2024-04-04T20:59
новости
джейк салливан
украина
сша
сво
спецоперация
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военная помощь
военная техника
ядерное оружие
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По его словам, противоположную позицию занимает госсекретарь Энтони Блинкен, который не слишком осторожничает в вопросах поддержки Киева. "Он (Салливан – Ред.) очень нерешительный. И он повелся на эту мысль, что если мы дадим им (Украине) слишком много, тогда Россия нанесёт по нам удар тактическим ядерным оружием. Но большинство разведданных, которые мне приходилось видеть, свидетельствуют, что они не собираются этого делать", – приводит слова Маккоул издание Puck. Политик оценивает поддержку Киева со стороны Вашингтона как "очень скромную". Он призывает к решительным действиям, а не "полушагам", потому как пока ситуация сегодня складывается в пользу России. "Знаете, мы даем (Владимиру) Путину именно то, чего он хочет. Это ситуация без сдвигов. Война на истощение. И у него больше людей, которых можно бросать в бой", – добавил глава Комитета по иностранным делам. Ранее Джейк Салливан заявил, что Украина уже одержит победу, если боевые действия завершатся, а она останется "суверенной, демократической, свободной страной". Вместе с тем, ни о каком возвращении территорий или выходе на границы 1991 года, о чем мечтают в Киеве, он не сказал.
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новости, джейк салливан, украина, сша, сво, спецоперация, всу, военная помощь, военная техника, ядерное оружие, ядерная война, джо байден, энтони блинкен
Новости, Джейк Салливан, Украина, США, СВО, Спецоперация, ВСУ, военная помощь, военная техника, Ядерное оружие, ядерная война, Джо Байден, Энтони Блинкен

Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе

20:59 04.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Джейк Салливан
Зеленский Джейк Салливан
© Пресс-служба президента Украины
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан опасается "слишком помогать" Украине, так как считает, что Россия может ответить радикально, используя свой ядерный арсенал. Такого мнения придерживается член Палаты представителей и глава Комитета по иностранным делам Майкл Маккоул
По его словам, противоположную позицию занимает госсекретарь Энтони Блинкен, который не слишком осторожничает в вопросах поддержки Киева.
"Он (Салливан – Ред.) очень нерешительный. И он повелся на эту мысль, что если мы дадим им (Украине) слишком много, тогда Россия нанесёт по нам удар тактическим ядерным оружием. Но большинство разведданных, которые мне приходилось видеть, свидетельствуют, что они не собираются этого делать", – приводит слова Маккоул издание Puck.
Политик оценивает поддержку Киева со стороны Вашингтона как "очень скромную". Он призывает к решительным действиям, а не "полушагам", потому как пока ситуация сегодня складывается в пользу России.

"Знаете, мы даем (Владимиру) Путину именно то, чего он хочет. Это ситуация без сдвигов. Война на истощение. И у него больше людей, которых можно бросать в бой", – добавил глава Комитета по иностранным делам.

Ранее Джейк Салливан заявил, что Украина уже одержит победу, если боевые действия завершатся, а она останется "суверенной, демократической, свободной страной". Вместе с тем, ни о каком возвращении территорий или выходе на границы 1991 года, о чем мечтают в Киеве, он не сказал.
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Не будите спящего медведя. Полковник Сыртланов о том, что заставит Россию применить ядерное оружиеПервой Россия не применит ядерное оружие, но в случае угрозы воспользуется своим правом на его использование. Способны ли заявления Дмитрия Медведева остановить Запад, который желает руками Украины разрушить Россию в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов.
 
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