Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP - 04.04.2024 Украина.ру
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Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP
Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP - 04.04.2024 Украина.ру
Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP
Член палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post
2024-04-04T19:42
2024-04-04T19:45
новости
украина
киев
конгресс сша
the washington post
сенат
военная помощь
финансирование
сво
всу
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В частности, Спартц рассказала журналистам, как не выдержав боёв умерла её бабушка, для которой стресс, связанный с боевыми действиями, оказался слишком тяжёлым. Наряду с этим, республиканка "не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет мер, который включает 60 миллиардов долларов на расходы, связанные с Украиной, а также средства для Израиля и Тайваня". Уточняется, что этой весной Палата представителей "в той или иной форме" вероятно проголосует за выделение дополнительных средств Киеву. Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон всё ещё ищет способы смягчить оппозицию республиканцев, которые выступают против финансирования Киева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, киев, конгресс сша, the washington post, сенат, военная помощь, финансирование, сво, всу
Новости, Украина, Киев, Конгресс США, The Washington Post, сенат, военная помощь, финансирование, СВО, ВСУ

Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP

19:42 04.04.2024 (обновлено: 19:45 04.04.2024)
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP / Jacquelyn Martin
Читать в
Член палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post
"Член палаты представителей Виктория Спартц говорит о зверствах, свидетелями которых были друзья, семья на Украине, но говорит, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов для Киева", – говорится в статье.
В частности, Спартц рассказала журналистам, как не выдержав боёв умерла её бабушка, для которой стресс, связанный с боевыми действиями, оказался слишком тяжёлым. Наряду с этим, республиканка "не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет мер, который включает 60 миллиардов долларов на расходы, связанные с Украиной, а также средства для Израиля и Тайваня".
Уточняется, что этой весной Палата представителей "в той или иной форме" вероятно проголосует за выделение дополнительных средств Киеву.
Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон всё ещё ищет способы смягчить оппозицию республиканцев, которые выступают против финансирования Киева.
капитолий - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
15 февраля, 04:18
Байден Конгресс "додавит". Эксперт рассказал, почему президенту США нужен законопроект о помощи УкраинеСенат США 13 февраля проголосовал за законопроект о выделении более 95 млрд помощи на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Документ поддержало 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса
 
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