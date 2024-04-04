Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP
19:42 04.04.2024 (обновлено: 19:45 04.04.2024)
© AP / Jacquelyn Martin
© AP / Jacquelyn Martin
Член палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post
"Член палаты представителей Виктория Спартц говорит о зверствах, свидетелями которых были друзья, семья на Украине, но говорит, что не будет голосовать за предлагаемый пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов для Киева", – говорится в статье.
В частности, Спартц рассказала журналистам, как не выдержав боёв умерла её бабушка, для которой стресс, связанный с боевыми действиями, оказался слишком тяжёлым. Наряду с этим, республиканка "не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет мер, который включает 60 миллиардов долларов на расходы, связанные с Украиной, а также средства для Израиля и Тайваня".
Уточняется, что этой весной Палата представителей "в той или иной форме" вероятно проголосует за выделение дополнительных средств Киеву.
Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон всё ещё ищет способы смягчить оппозицию республиканцев, которые выступают против финансирования Киева.
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