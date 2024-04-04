https://ukraina.ru/20240404/1054315063.html

Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP

Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP - 04.04.2024 Украина.ру

Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP

Член палаты представителей Конгресса США Виктория Спартц, имеющая украинское происхождение, скептически относится к увеличению помощи Киеву и открыто выступила против нового пакета военной помощи объёмом 60 миллиардов долларов. Об этом пишет газета The Washington Post

2024-04-04T19:42

2024-04-04T19:42

2024-04-04T19:45

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В частности, Спартц рассказала журналистам, как не выдержав боёв умерла её бабушка, для которой стресс, связанный с боевыми действиями, оказался слишком тяжёлым. Наряду с этим, республиканка "не поддерживает недавно принятый Сенатом пакет мер, который включает 60 миллиардов долларов на расходы, связанные с Украиной, а также средства для Израиля и Тайваня". Уточняется, что этой весной Палата представителей "в той или иной форме" вероятно проголосует за выделение дополнительных средств Киеву. Ранее сообщалось, что голосование по пакету военной помощи Украине пройдёт в середине апреля, а возможно, ещё позже, так как спикер палаты представителей Майк Джонсон всё ещё ищет способы смягчить оппозицию республиканцев, которые выступают против финансирования Киева.

https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html

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новости, украина, киев, конгресс сша, the washington post, сенат, военная помощь, финансирование, сво, всу