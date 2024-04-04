Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины - 04.04.2024 Украина.ру
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Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины - 04.04.2024 Украина.ру
Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
Украина практически не имеет шансов получить 100 миллиардов долларов от НАТО при сохранении текущей модели финансирования. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам саммита альянса, передаёт "Политика страны"
2024-04-04T19:22
2024-04-04T19:22
новости
украина
дмитрий кулеба
нато
киев
сво
военная помощь
финансирование
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Сегодня Североатлантический альянс намерен предложить союзникам другую формулу по поддержке Украины, указал министр. Ранее сообщалось, что инициатива НАТО о создании фонда со 107 миллиардами долларов для Киева породила сомнения среди союзников. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могут приблизить альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни указал на то, что перед принятием решения следует "посмотреть, как это будет работать для каждой страны в отдельности, в каком проценте".
https://ukraina.ru/20240404/1054297240.html
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новости, украина, дмитрий кулеба, нато, киев, сво, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Киев, СВО, военная помощь, финансирование

Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины

19:22 04.04.2024
 
© president.gov.uaКулеба
Кулеба
© president.gov.ua
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Украина практически не имеет шансов получить 100 миллиардов долларов от НАТО при сохранении текущей модели финансирования. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам саммита альянса, передаёт "Политика страны"
Сегодня Североатлантический альянс намерен предложить союзникам другую формулу по поддержке Украины, указал министр.
"В нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль. 500 миллионов не могут собрать, а так им 20 миллиардов придется собирать (в год)", — добавил он.
Ранее сообщалось, что инициатива НАТО о создании фонда со 107 миллиардами долларов для Киева породила сомнения среди союзников. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могут приблизить альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни указал на то, что перед принятием решения следует "посмотреть, как это будет работать для каждой страны в отдельности, в каком проценте".
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
11:50
Всех членов НАТО хотят заставить помогать Киеву — ЛавровВоенную помощь Украине из добровольной хотят превратить в обязательную. На это 4 апреля обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию
 
НовостиУкраинаДмитрий КулебаНАТОКиевСВОвоенная помощьфинансирование
 
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