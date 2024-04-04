https://ukraina.ru/20240404/1054314626.html
Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины - 04.04.2024 Украина.ру
Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
Украина практически не имеет шансов получить 100 миллиардов долларов от НАТО при сохранении текущей модели финансирования. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам саммита альянса, передаёт "Политика страны"
2024-04-04T19:22
2024-04-04T19:22
2024-04-04T19:22
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дмитрий кулеба
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военная помощь
финансирование
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Сегодня Североатлантический альянс намерен предложить союзникам другую формулу по поддержке Украины, указал министр. Ранее сообщалось, что инициатива НАТО о создании фонда со 107 миллиардами долларов для Киева породила сомнения среди союзников. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могут приблизить альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни указал на то, что перед принятием решения следует "посмотреть, как это будет работать для каждой страны в отдельности, в каком проценте".
https://ukraina.ru/20240404/1054297240.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий кулеба, нато, киев, сво, военная помощь, финансирование
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Киев, СВО, военная помощь, финансирование
Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
Украина практически не имеет шансов получить 100 миллиардов долларов от НАТО при сохранении текущей модели финансирования. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам саммита альянса, передаёт "Политика страны"