https://ukraina.ru/20240404/1054314626.html

Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины

Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины - 04.04.2024 Украина.ру

Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины

Украина практически не имеет шансов получить 100 миллиардов долларов от НАТО при сохранении текущей модели финансирования. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам саммита альянса, передаёт "Политика страны"

2024-04-04T19:22

2024-04-04T19:22

2024-04-04T19:22

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военная помощь

финансирование

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Сегодня Североатлантический альянс намерен предложить союзникам другую формулу по поддержке Украины, указал министр. Ранее сообщалось, что инициатива НАТО о создании фонда со 107 миллиардами долларов для Киева породила сомнения среди союзников. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит никаких предложений НАТО, которые могут приблизить альянс к войне или перевести его из оборонительной коалиции в наступательную, а министр иностранных дел Италии Антонио Таяни указал на то, что перед принятием решения следует "посмотреть, как это будет работать для каждой страны в отдельности, в каком проценте".

https://ukraina.ru/20240404/1054297240.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, нато, киев, сво, военная помощь, финансирование