https://ukraina.ru/20240404/1054314104.html

В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО

В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО - 04.04.2024 Украина.ру

В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО

Одним из вариантов завершения боевых действий на Украине может стать потеря ещё большего количества её территорий, заявил 4 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг

2024-04-04T18:34

2024-04-04T18:34

2024-04-04T18:34

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Столтенберг указал, что у НАТО нет планов отправлять войска на Украину, а Киев об этом якобы и не просил. Генсек в очередной раз подчеркнул, что альянс не является участником украинского конфликта. "Украина не просит направлять боевые подразделения альянса, а запрашивает усиление военной помощи", – добавил он. Также генсек признал вероятность того, что НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для того, чтобы она могла сопротивляться российской спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом находятся на уровне прямой конфронтации, так как НАТО продолжает своё движение в сторону российских границ, расширяя свою военную инфраструктуру.

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новости, украина, россия, йенс столтенберг, киев, нато, сво, военная помощь, военная техника, всу, поражение