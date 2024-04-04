https://ukraina.ru/20240404/1054314104.html
В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО - 04.04.2024 Украина.ру
В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
Одним из вариантов завершения боевых действий на Украине может стать потеря ещё большего количества её территорий, заявил 4 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
2024-04-04T18:34
2024-04-04T18:34
2024-04-04T18:34
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Столтенберг указал, что у НАТО нет планов отправлять войска на Украину, а Киев об этом якобы и не просил. Генсек в очередной раз подчеркнул, что альянс не является участником украинского конфликта. "Украина не просит направлять боевые подразделения альянса, а запрашивает усиление военной помощи", – добавил он. Также генсек признал вероятность того, что НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для того, чтобы она могла сопротивляться российской спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом находятся на уровне прямой конфронтации, так как НАТО продолжает своё движение в сторону российских границ, расширяя свою военную инфраструктуру.
https://ukraina.ru/20240404/1054281997.html
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новости, украина, россия, йенс столтенберг, киев, нато, сво, военная помощь, военная техника, всу, поражение
Новости, Украина, Россия, Йенс Столтенберг, Киев, НАТО, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ, поражение
В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
Одним из вариантов завершения боевых действий на Украине может стать потеря ещё большего количества её территорий, заявил 4 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг
"Тут два сценария. С одной стороны, союзники по НАТО могут предоставить свою помощь Украине и она сможет вернуть себе больше территорий. С другой стороны – этого может и не произойти (...) и ситуация может стать ещё более опасной", – сказал он.
Столтенберг указал, что у НАТО нет планов отправлять войска на Украину, а Киев об этом якобы и не просил. Генсек в очередной раз подчеркнул, что альянс не является участником украинского конфликта.
"Украина не просит направлять боевые подразделения альянса, а запрашивает усиление военной помощи", – добавил он.
Также генсек признал вероятность того, что НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для того, чтобы она могла сопротивляться российской спецоперации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял,
что отношения между Россией и Североатлантическим альянсом находятся на уровне прямой конфронтации, так как НАТО продолжает своё движение в сторону российских границ, расширяя свою военную инфраструктуру.