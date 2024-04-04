https://ukraina.ru/20240404/1054306537.html

"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО

"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО - 04.04.2024 Украина.ру

"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО

Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом находятся на уровне прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. об этом 4 апреля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-04-04T15:16

2024-04-04T15:16

2024-04-04T15:16

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россия

сша

нато

дмитрий песков

конфронтация

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"Фактические эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Страны альянса уже являются вовлеченными в конфликт вокруг Украины", - заявил Песков. Он заявил, что НАТО продолжает своё движение в сторону российских границ, расширяет свою военную инфраструктуру в сторону российских границ. Песков напомнил, что НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется США как инструмент конфронтации, прежде всего, на европейском континенте. По мнению пресс-секретаря президента России, НАТО продолжает выполнять свои функции, которые в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот является дестабилизирующим фактором.

https://ukraina.ru/20240404/1054298812.html

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новости, россия, сша, нато, дмитрий песков, конфронтация