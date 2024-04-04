https://ukraina.ru/20240404/1054306537.html
"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО
"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО - 04.04.2024 Украина.ру
"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО
Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом находятся на уровне прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. об этом 4 апреля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-04-04T15:16
2024-04-04T15:16
2024-04-04T15:16
новости
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сша
нато
дмитрий песков
конфронтация
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"Фактические эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Страны альянса уже являются вовлеченными в конфликт вокруг Украины", - заявил Песков. Он заявил, что НАТО продолжает своё движение в сторону российских границ, расширяет свою военную инфраструктуру в сторону российских границ. Песков напомнил, что НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется США как инструмент конфронтации, прежде всего, на европейском континенте. По мнению пресс-секретаря президента России, НАТО продолжает выполнять свои функции, которые в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот является дестабилизирующим фактором.
https://ukraina.ru/20240404/1054298812.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сша, нато, дмитрий песков, конфронтация
Новости, Россия, США, НАТО, Дмитрий Песков, конфронтация
"В состоянии прямой конфронтации": Кремль прокомментировал отношения России и НАТО
Отношения между Россией и Североатлантическим альянсом находятся на уровне прямой конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. об этом 4 апреля сообщил телеграм-канал "Вы слушали маяк"
"Фактические эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Страны альянса уже являются вовлеченными в конфликт вокруг Украины", - заявил Песков
.
Он заявил, что НАТО продолжает своё движение в сторону российских границ, расширяет свою военную инфраструктуру в сторону российских границ.
Песков напомнил, что НАТО задумывался как альянс, конфигурировался, создавался и управляется США как инструмент конфронтации, прежде всего, на европейском континенте.
По мнению пресс-секретаря президента России, НАТО продолжает выполнять свои функции, которые в настоящий момент никоим образом не способствует безопасности, предсказуемости и стабильности на континенте, а наоборот является дестабилизирующим фактором.