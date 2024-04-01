Управлял наемниками? Эксперт предположил, кем командовал уничтоженный на Украине польский генерал Марчак - 01.04.2024 Украина.ру
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Управлял наемниками? Эксперт предположил, кем командовал уничтоженный на Украине польский генерал Марчак
Управлял наемниками? Эксперт предположил, кем командовал уничтоженный на Украине польский генерал Марчак - 01.04.2024 Украина.ру
Управлял наемниками? Эксперт предположил, кем командовал уничтоженный на Украине польский генерал Марчак
В плане боевого управления ВСУ польский генерал Марчак мог координировать действия наемников и применение огневых систем поражения. Насчет причин его гибели существуют разные версии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T04:30
2024-04-01T04:30
новости
россия
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борис рожин
нато
генерал
штаб
ракетный удар
польша
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Ранее польские СМИ сообщили о кончине бригадного генерала Адама Марчака. В этот же период были опубликованы некрологи ещё по нескольким польским военнослужащим. Все эти сообщения появились после новости об ударе ВС РФ по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где проходило совещание высокопоставленных офицеров стран НАТО.В плане боевого управления ВСУ бригадный генерал мог координировать действия наемников и применение натовских огневых систем поражения ("Хаймарсы" и 155-мм артиллерия), добавил Рожин.Есть учесть, что в районе Часов Яра для ВСУ складывается непростая ситуация, Марчак мог пытаться за счет маневра подразделениями организовать сдерживающие бои на этом направлении, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, часов яр, украина, борис рожин, нато, генерал, штаб, ракетный удар, польша
Новости, Россия, Часов Яр, Украина, Борис Рожин, НАТО, генерал, штаб, ракетный удар, Польша

Управлял наемниками? Эксперт предположил, кем командовал уничтоженный на Украине польский генерал Марчак

04:30 01.04.2024
 
Адам Марчак
Адам Марчак
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В плане боевого управления ВСУ польский генерал Марчак мог координировать действия наемников и применение огневых систем поражения. Насчет причин его гибели существуют разные версии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее польские СМИ сообщили о кончине бригадного генерала Адама Марчака. В этот же период были опубликованы некрологи ещё по нескольким польским военнослужащим.
Все эти сообщения появились после новости об ударе ВС РФ по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где проходило совещание высокопоставленных офицеров стран НАТО.

"Насчет [гибели бригадного генерала Адама] Марчака есть разные версии. Поговаривают, что он был убит во время нашего удара по санаторию СБУ в Одессе или во время удара по Киеву, когда там прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала больше нет", - рассказал эксперт.

В плане боевого управления ВСУ бригадный генерал мог координировать действия наемников и применение натовских огневых систем поражения ("Хаймарсы" и 155-мм артиллерия), добавил Рожин.
Есть учесть, что в районе Часов Яра для ВСУ складывается непростая ситуация, Марчак мог пытаться за счет маневра подразделениями организовать сдерживающие бои на этом направлении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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