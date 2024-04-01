Управлял наемниками? Эксперт предположил, кем командовал уничтоженный на Украине польский генерал Марчак
Адам Марчак
В плане боевого управления ВСУ польский генерал Марчак мог координировать действия наемников и применение огневых систем поражения. Насчет причин его гибели существуют разные версии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Ранее польские СМИ сообщили о кончине бригадного генерала Адама Марчака. В этот же период были опубликованы некрологи ещё по нескольким польским военнослужащим.
Все эти сообщения появились после новости об ударе ВС РФ по заглубленному бункеру в районе Часов Яра, где проходило совещание высокопоставленных офицеров стран НАТО.
"Насчет [гибели бригадного генерала Адама] Марчака есть разные версии. Поговаривают, что он был убит во время нашего удара по санаторию СБУ в Одессе или во время удара по Киеву, когда там прилетали "Цирконы". Как бы там ни было, этого генерала больше нет", - рассказал эксперт.
В плане боевого управления ВСУ бригадный генерал мог координировать действия наемников и применение натовских огневых систем поражения ("Хаймарсы" и 155-мм артиллерия), добавил Рожин.
Есть учесть, что в районе Часов Яра для ВСУ складывается непростая ситуация, Марчак мог пытаться за счет маневра подразделениями организовать сдерживающие бои на этом направлении, резюмировал собеседник издания.
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