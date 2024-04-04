Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ - 04.04.2024 Украина.ру
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Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ
Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ - 04.04.2024 Украина.ру
Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ
Человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
2024-04-04T04:20
2024-04-04T09:48
новости
россия
александр михайлов
фсб
упц
украина
бомба
военные
преступления
православие
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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Не исключено, что свои преступления злоумышленники хотели приурочить к православной Пасхе. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, рассказал генерал-майор.Также преступники могли переправлять смертоносные иконы для передачи российским военным. На фронт идет много гуманитарного груза и часто в нем присутствуют различные предметы культа, добавил он.Это привело к тому, что преступники начали перевозить взрывчатку и бомбы в православных иконах. В прошлом году именно в пасхальную неделю организовали штурм Киево-Печерской лавры. Вот какова суть киевского режима и киевской "веры", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html
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новости, россия, александр михайлов, фсб, упц, украина, бомба, военные, преступления, православие, икона
Новости, Россия, Александр Михайлов, ФСБ, УПЦ, Украина, бомба, военные, преступления, Православие, икона

Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ

04:20 04.04.2024 (обновлено: 09:48 04.04.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБожественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
Не исключено, что свои преступления злоумышленники хотели приурочить к православной Пасхе. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, рассказал генерал-майор.
Также преступники могли переправлять смертоносные иконы для передачи российским военным. На фронт идет много гуманитарного груза и часто в нем присутствуют различные предметы культа, добавил он.
"Я думаю, если бы украинская церковь была под Московским патриархатом, такого бы не допустили. Однако она провозгласила себя независимой от Московского патриархата, и мы практически разошлись с ними в религиозных вопросах", - отметил Михайлов.
Это привело к тому, что преступники начали перевозить взрывчатку и бомбы в православных иконах. В прошлом году именно в пасхальную неделю организовали штурм Киево-Печерской лавры. Вот какова суть киевского режима и киевской "веры", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру
Игорь Бедеров интервью - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Вчера, 16:09
Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, как бомбы с гексогеном в иконах беспрепятственно пересекли границы шести европейских государств
 
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Заголовок открываемого материала
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