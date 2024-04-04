https://ukraina.ru/20240404/1054289746.html

Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ

Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ - 04.04.2024 Украина.ру

Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦ

Человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-04-04T04:20

2024-04-04T04:20

2024-04-04T09:48

новости

россия

александр михайлов

фсб

упц

украина

бомба

военные

преступления

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101459/02/1014590241_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_078062b331f8a716f132b541e8fff350.jpg

Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Не исключено, что свои преступления злоумышленники хотели приурочить к православной Пасхе. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, рассказал генерал-майор.Также преступники могли переправлять смертоносные иконы для передачи российским военным. На фронт идет много гуманитарного груза и часто в нем присутствуют различные предметы культа, добавил он.Это привело к тому, что преступники начали перевозить взрывчатку и бомбы в православных иконах. В прошлом году именно в пасхальную неделю организовали штурм Киево-Печерской лавры. Вот какова суть киевского режима и киевской "веры", подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, александр михайлов, фсб, упц, украина, бомба, военные, преступления, православие, икона