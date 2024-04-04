Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
Преступления, которые готовили с помощью взрывчатки, спрятанной в церковную утварь, могли быть приурочены к Пасхе. Человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет подозрение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
Такой способ доставки взрывчатки - совершенно очевидный. Дело в том, что напрямую эти устройства и вещества никто сейчас не ввозит. Чем дольше маршрут груза, тем меньше он вызывает подозрений, рассказал генерал-майор.
В период борьбы с контрабандой российские спецслужбы с таким сталкивались — когда груз шел через несколько отдаленных друг от друга станций. В данном случае груз переправляли через несколько стран, добавил Михайлов.
"Они также по Крымскому мосту работали (готовили подрыв. - Ред.): гнали груз через большое количество государств, чтобы у российских таможенников не было подозрений", - отметил он.
Не исключено, что свои преступления злоумышленники хотели приурочить к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру
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