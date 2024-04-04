https://ukraina.ru/20240404/1054286201.html

Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз

Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз - 04.04.2024 Украина.ру

Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз

Преступления, которые готовили с помощью взрывчатки, спрятанной в церковную утварь, могли быть приурочены к Пасхе. Человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет подозрение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-04-04T05:10

2024-04-04T05:10

2024-04-04T05:10

новости

россия

крымский мост

александр михайлов

фсб

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преступления

икона

пограничники

спецслужба

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Такой способ доставки взрывчатки - совершенно очевидный. Дело в том, что напрямую эти устройства и вещества никто сейчас не ввозит. Чем дольше маршрут груза, тем меньше он вызывает подозрений, рассказал генерал-майор.В период борьбы с контрабандой российские спецслужбы с таким сталкивались — когда груз шел через несколько отдаленных друг от друга станций. В данном случае груз переправляли через несколько стран, добавил Михайлов.Не исключено, что свои преступления злоумышленники хотели приурочить к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054281705.html

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новости, россия, крымский мост, александр михайлов, фсб, офицеры россии, преступления, икона, пограничники, спецслужба