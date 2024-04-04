Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054275785.html
Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева
Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева - 04.04.2024 Украина.ру
Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева
Российская армия может использовать опыт Великой Отечественной войны не столько в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T03:10
2024-04-04T03:10
новости
одесса
россия
николаев
всу
вс рф
вов
красная армия
история
десант
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0d/1045287372_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_5ef80a1c0b0148845dd73b8c581ebfa9.jpg
Ровно 80 лет назад с марта по апрель 1944 года Красная Армия провела Одесскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Николаев, Одесса и территория современного Приднестровья.Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.Нельзя утверждать, что нужно просто взять и полностью скопировать опыт Великой Отечественной войны. Например, когда освобождался тот же Николаев, там высадился героический десант Константина Ольшанского из 55 человек, добавил он.Российская армия может использовать опыт Красной Армии не столько в части боевых действий, сколько в плане мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
одесса
россия
николаев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/0d/1045287372_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_29530bb733da71e87404029e1b065c6f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, россия, николаев, всу, вс рф, вов, красная армия, история, десант, украина
Новости, Одесса, Россия, Николаев, ВСУ, ВС РФ, ВОВ, Красная Армия, История, десант, Украина

Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева

03:10 04.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов производства Центральной студии кинохроники. Первый советский фильм, получивший премию Американской киноакадемии "Оскар". Контрнаступление Красной армии под Москвой. Солдаты фашистской армии сдаются в плен.
Кадр из документального фильма Разгром немецких войск под Москвой о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов производства Центральной студии кинохроники. Первый советский фильм, получивший премию Американской киноакадемии Оскар. Контрнаступление Красной армии под Москвой. Солдаты фашистской армии сдаются в плен. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Российская армия может использовать опыт Великой Отечественной войны не столько в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Ровно 80 лет назад с марта по апрель 1944 года Красная Армия провела Одесскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Николаев, Одесса и территория современного Приднестровья.
Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.
Нельзя утверждать, что нужно просто взять и полностью скопировать опыт Великой Отечественной войны. Например, когда освобождался тот же Николаев, там высадился героический десант Константина Ольшанского из 55 человек, добавил он.
"Он сыграл колоссальную роль в дестабилизации немецкой обороны. Все эти люди получили Героя Советского Союза. Но из этих 55 человек 44 погибли, а 11 получили тяжелейшие ранения. Нужен нам сегодня такой же десант? Ни в коем случае", - отметил Залесский.
Российская армия может использовать опыт Красной Армии не столько в части боевых действий, сколько в плане мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
Сергей Ермаков интервью
Вчера, 06:50
Война с НАТО или нейтральная Украина. Сергей Ермаков о том, что ждет Россию и Запад в 2030 годуСегодня Польша не готова сбивать "Кинжалы" возле Львова без поддержки НАТО. Но через 10 лет у Запада могут появиться силы более жестко противодействовать России
 
НовостиОдессаРоссияНиколаевВСУВС РФВОВКрасная АрмияИсториядесантУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal
10:07В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием
09:47"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля
09:00Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
08:28Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
08:03Главное за ночь 4 апреля
08:00Военный блок НАТО: 75 лет против России
07:41Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат
07:07Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
06:58Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы
06:55"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским
06:52Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах
06:49Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?
06:47Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб
06:40ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища
06:30Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку
06:27Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине
05:20"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
05:10Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз
05:00"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
Лента новостейМолния