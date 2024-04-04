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Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева
Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева - 04.04.2024 Украина.ру
Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева
Российская армия может использовать опыт Великой Отечественной войны не столько в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
2024-04-04T03:10
2024-04-04T03:10
2024-04-04T03:10
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Ровно 80 лет назад с марта по апрель 1944 года Красная Армия провела Одесскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Николаев, Одесса и территория современного Приднестровья.Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.Нельзя утверждать, что нужно просто взять и полностью скопировать опыт Великой Отечественной войны. Например, когда освобождался тот же Николаев, там высадился героический десант Константина Ольшанского из 55 человек, добавил он.Российская армия может использовать опыт Красной Армии не столько в части боевых действий, сколько в плане мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Константин Залесский: Если Франция зайдет в Одессу, России придется бросить на ВСУ "десанты Ольшанского" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240403/1054267842.html
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Новости, Одесса, Россия, Николаев, ВСУ, ВС РФ, ВОВ, Красная Армия, История, десант, Украина
Историк объяснил, как ВС РФ могут применить опыт Красной Армии для освобождения Одессы и Николаева
Российская армия может использовать опыт Великой Отечественной войны не столько в части боевых действий, сколько в части мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский
Ровно 80 лет назад с марта по апрель 1944 года Красная Армия провела Одесскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Николаев, Одесса и территория современного Приднестровья.
Конечно, сейчас ВС РФ могут использовать опыт Великой Отечественной войны. В современных военных академиях преподается предмет, который называется военное искусство. Оно никогда не меняется и основывается на опыте поколений, рассказал историк.
Нельзя утверждать, что нужно просто взять и полностью скопировать опыт Великой Отечественной войны. Например, когда освобождался тот же Николаев, там высадился героический десант Константина Ольшанского из 55 человек, добавил он.
"Он сыграл колоссальную роль в дестабилизации немецкой обороны. Все эти люди получили Героя Советского Союза. Но из этих 55 человек 44 погибли, а 11 получили тяжелейшие ранения. Нужен нам сегодня такой же десант? Ни в коем случае", - отметил Залесский.
Российская армия может использовать опыт Красной Армии не столько в части боевых действий, сколько в плане мотивирования личного состава и общества, а также борьбы с идеологически заряженным противником, заключил собеседник издания.