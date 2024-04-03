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Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов

Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов - 03.04.2024 Украина.ру

Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов

В феврале 2024 года рост ВВП России составил 7,7% в годовом сравнении после повышения на 4,6% в январе. В январе-феврале экономика выросла на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Такие данные в среду привел Минэкономразвития

2024-04-03T21:25

2024-04-03T21:25

2024-04-03T21:26

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В министерстве также отметили, что в месячном выражении ВВП в феврале вырос на 0,2% с исключением сезонного фактора. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7% (в январе на 2%). Рост промышленного производства в феврале этого года ускорился до 8,5% г/г с 4,6% в январе. В ведомстве уточнили, что с учетом сезонности производство выросло на 1,3%. К уровню двухлетней давности ускорение до 6,3% после 1,6% месяцем ранее. Кроме этого, в феврале на 10,6% вырос суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Рост оборота розничной торговли в феврале ускорился до 12,3% г/г в реальном выражении после 9,1% г/г в январе (рост на 2,5% к уровню февраля 2022 года). Оборот общественного питания продемонстрировал наибольшее ускорение темпов роста в феврале - до 8,9% г/г после роста на 2,1% месяцем ранее (к уровню двухлетней давности подъем на 17,6%). В целом, ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. Ранее президент России Владимир Путин прогнозировал рост ВВП по итогам 2023 года на 3,5%.Напомним, с начала спецоперации в отношении России было введено 15 628 санкций. Больше ограничительных мер применили США.

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новости, владимир путин, россия, ввп, экономика, антироссийские санкции