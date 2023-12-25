ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года - 25.12.2023 Украина.ру
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ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года - 25.12.2023 Украина.ру
ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
Валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе
2023-12-25T20:25
2023-12-25T20:26
новости
владимир путин
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россия
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По словам Путина, в Армении за девять месяцев этого года рост ВВП составит более 9%, в Казахстане - почти 5%, в Киргизии - более 4%, а в Белоруссии, как и в России, - 3,5%. Он добавил, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, "даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией". Так, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5%, а строительная отрасль выросла на 9,3%, количество безработных по ЕАЭС сократилось на 14,2%. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что против России за десять лет ввели уже почти 19 тысяч санкций, которые вгоняют европейскую экономику в рецессию и наносят вред своим гражданам.
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новости, владимир путин, ввп, россия
Новости, Владимир Путин, ВВП, Россия

ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года

20:25 25.12.2023 (обновлено: 20:26 25.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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Валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе
"В текущем году во всех странах - членах объединения (прим. ред. - ЕАЭС) фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые 3 квартала (2023 года) ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%", – сказал президент.
По словам Путина, в Армении за девять месяцев этого года рост ВВП составит более 9%, в Казахстане - почти 5%, в Киргизии - более 4%, а в Белоруссии, как и в России, - 3,5%.
Он добавил, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, "даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией". Так, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5%, а строительная отрасль выросла на 9,3%, количество безработных по ЕАЭС сократилось на 14,2%.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что против России за десять лет ввели уже почти 19 тысяч санкций, которые вгоняют европейскую экономику в рецессию и наносят вред своим гражданам.
8 декабря, 07:09
Почему они в шоке? В Европе нарастает паникаПомните, как прошлой зимой правительство Германии призывало немцев меньше мыться, пользоваться шторами для окон (это добавляет пару градусов тепла в помещении, по мнению "зелёного" министра Хабека). Предлагались другие экономичные варианты утепления: горячий чай, варежки и шапки в квартирах и т.д.
 
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