https://ukraina.ru/20231225/1052390806.html

ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года

ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года - 25.12.2023 Украина.ру

ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года

Валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе

2023-12-25T20:25

2023-12-25T20:25

2023-12-25T20:26

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По словам Путина, в Армении за девять месяцев этого года рост ВВП составит более 9%, в Казахстане - почти 5%, в Киргизии - более 4%, а в Белоруссии, как и в России, - 3,5%. Он добавил, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, "даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией". Так, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5%, а строительная отрасль выросла на 9,3%, количество безработных по ЕАЭС сократилось на 14,2%. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что против России за десять лет ввели уже почти 19 тысяч санкций, которые вгоняют европейскую экономику в рецессию и наносят вред своим гражданам.

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новости, владимир путин, ввп, россия