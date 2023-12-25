ВВП России вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
20:25 25.12.2023 (обновлено: 20:26 25.12.2023)
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Валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе
"В текущем году во всех странах - членах объединения (прим. ред. - ЕАЭС) фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые 3 квартала (2023 года) ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%", – сказал президент.
По словам Путина, в Армении за девять месяцев этого года рост ВВП составит более 9%, в Казахстане - почти 5%, в Киргизии - более 4%, а в Белоруссии, как и в России, - 3,5%.
Он добавил, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, "даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией". Так, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5%, а строительная отрасль выросла на 9,3%, количество безработных по ЕАЭС сократилось на 14,2%.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что против России за десять лет ввели уже почти 19 тысяч санкций, которые вгоняют европейскую экономику в рецессию и наносят вред своим гражданам.
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