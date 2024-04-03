https://ukraina.ru/20240403/1054289389.html

Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе

Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе - 03.04.2024 Украина.ру

Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе

В среду, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вариант вступления Украины в альянс по схеме присоединения страны к Евросоюзу. По его словам, между НАТО и ЕС существует большая разница, в том числе, в вопросах приёма новых членов

2024-04-03T19:39

2024-04-03T19:39

2024-04-03T19:39

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На вопрос журналиста, какое у генсека отношение к сформулированной Киевом идее, согласно которой на саммите НАТО можно было бы "пригласить" Украину в альянс, а уже на более поздних этапах – согласовать все спорные вопросы и принять ее в состав организации, Столтенберг исключил такую возможность. Вместе с тем, Столтенберг отметил, что "все союзники согласны с тем, что когда-то в будущем Украина станет членом НАТО". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украину не пригласят в НАТО летом этого года, однако альянс намерен увеличить координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке военнослужащих ВСУ.Напомним, 7 марта НАТО принял в свой состав 32 члена - Швецию.

https://ukraina.ru/20240403/1054285967.html

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