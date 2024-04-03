Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе - 03.04.2024 Украина.ру
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Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе - 03.04.2024 Украина.ру
Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
В среду, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вариант вступления Украины в альянс по схеме присоединения страны к Евросоюзу. По его словам, между НАТО и ЕС существует большая разница, в том числе, в вопросах приёма новых членов
2024-04-03T19:39
2024-04-03T19:39
новости
украина
киев
йенс столтенберг
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На вопрос журналиста, какое у генсека отношение к сформулированной Киевом идее, согласно которой на саммите НАТО можно было бы "пригласить" Украину в альянс, а уже на более поздних этапах – согласовать все спорные вопросы и принять ее в состав организации, Столтенберг исключил такую возможность. Вместе с тем, Столтенберг отметил, что "все союзники согласны с тем, что когда-то в будущем Украина станет членом НАТО". Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украину не пригласят в НАТО летом этого года, однако альянс намерен увеличить координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке военнослужащих ВСУ.Напомним, 7 марта НАТО принял в свой состав 32 члена - Швецию.
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новости, украина, киев, йенс столтенберг, нато, ес, членство, сво
Новости, Украина, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, ЕС, членство, СВО

Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе

19:39 03.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В среду, 3 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил вариант вступления Украины в альянс по схеме присоединения страны к Евросоюзу. По его словам, между НАТО и ЕС существует большая разница, в том числе, в вопросах приёма новых членов
На вопрос журналиста, какое у генсека отношение к сформулированной Киевом идее, согласно которой на саммите НАТО можно было бы "пригласить" Украину в альянс, а уже на более поздних этапах – согласовать все спорные вопросы и принять ее в состав организации, Столтенберг исключил такую возможность.
"Евросоюз приглашает страны вступить в свои ряды, однако затем может пройти несколько лет от момента приглашения до членства. В НАТО, если вы "приглашены", то далее вступление происходит в сжатые сроки", – приводит его слова "Российская газета".
Вместе с тем, Столтенберг отметил, что "все союзники согласны с тем, что когда-то в будущем Украина станет членом НАТО".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Украину не пригласят в НАТО летом этого года, однако альянс намерен увеличить координационную роль в поставках оружия Киеву и подготовке военнослужащих ВСУ.
Напомним, 7 марта НАТО принял в свой состав 32 члена - Швецию.
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