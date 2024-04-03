Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия - 03.04.2024 Украина.ру
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Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия - 03.04.2024 Украина.ру
Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
Программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей включает 282 мероприятия. Общий объём финансирования из всех источников составит 4,4 триллиона рублей, сообщил в среду президент России Владимир Путин
2024-04-03T19:21
2024-04-03T19:21
новости
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
херсонская область
новые регионы
сво
восстановление донбасса
новороссия
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По словам президента, каждый рубль из более четырёх триллионов рублей на восстановление Донбасса и Новороссии должен быть реализован эффективно. Несмотря на то, что новые регионы России пока подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, на социальные объекты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей важно обратить внимание в первую очередь, призвал Путин. Президент также поблагодарил тех, кто сегодня восстанавливает объекты в новых субъектах РФ. Он выразил надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжена. "Нам надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают, они проявили невероятное мужество и героизм. Имея в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией, поэтому со своей стороны мы должны сделать, и сделаем все, чтобы эти ожидания были оправданы", – подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни.
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новости, россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, херсонская область, новые регионы, сво, восстановление донбасса, новороссия
Новости, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Херсонская область, Новые регионы, СВО, восстановление Донбасса, Новороссия

Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия

19:21 03.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
© POOL
Перейти в фотобанк
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Программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей включает 282 мероприятия. Общий объём финансирования из всех источников составит 4,4 триллиона рублей, сообщил в среду президент России Владимир Путин
"В реализации этих программ будут принимать участие 32 ведомства, 26 госкомпаний, 82 региона Российской Федерации", — уточнил глава государства.
По словам президента, каждый рубль из более четырёх триллионов рублей на восстановление Донбасса и Новороссии должен быть реализован эффективно.
Несмотря на то, что новые регионы России пока подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, на социальные объекты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей важно обратить внимание в первую очередь, призвал Путин.
Президент также поблагодарил тех, кто сегодня восстанавливает объекты в новых субъектах РФ. Он выразил надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжена.
"Нам надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают, они проявили невероятное мужество и героизм. Имея в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией, поэтому со своей стороны мы должны сделать, и сделаем все, чтобы эти ожидания были оправданы", – подчеркнул президент.
Ранее Владимир Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни.
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