https://ukraina.ru/20240403/1054289026.html

Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия

Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия - 03.04.2024 Украина.ру

Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия

Программа социально-экономического развития Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей включает 282 мероприятия. Общий объём финансирования из всех источников составит 4,4 триллиона рублей, сообщил в среду президент России Владимир Путин

2024-04-03T19:21

2024-04-03T19:21

2024-04-03T19:21

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По словам президента, каждый рубль из более четырёх триллионов рублей на восстановление Донбасса и Новороссии должен быть реализован эффективно. Несмотря на то, что новые регионы России пока подвергаются обстрелам со стороны украинской армии, на социальные объекты ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей важно обратить внимание в первую очередь, призвал Путин. Президент также поблагодарил тех, кто сегодня восстанавливает объекты в новых субъектах РФ. Он выразил надежду на то, что работа в этом направлении будет продолжена. "Нам надо добиться того, чтобы каждый вложенный рубль из этих четырех с лишним триллионов эффективно работал на благо людей, которые проживают на этих территориях. Люди этого заслуживают, они проявили невероятное мужество и героизм. Имея в виду то, что им пришлось пережить, и сохранили стремление к воссоединению с Россией, поэтому со своей стороны мы должны сделать, и сделаем все, чтобы эти ожидания были оправданы", – подчеркнул президент. Ранее Владимир Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни.

https://ukraina.ru/20240205/1053086377.html

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новости, россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, херсонская область, новые регионы, сво, восстановление донбасса, новороссия