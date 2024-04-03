Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни - 03.04.2024 Украина.ру
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Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни - 03.04.2024 Украина.ру
Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Через шесть лет Донецкая и Луганской Народные Республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 апреля
2024-04-03T18:32
2024-04-03T18:32
новости
владимир путин
донбасс
новороссия
россия
новые регионы
интеграция
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В среду глава государства в онлайн-режиме принял участие в открытии новых объектов в Донбассе и Новороссии. В частности, к сдаче на сегодня были подготовлены перинатальный центр в Донецке, десять многоэтажек и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске. "В непростую текущую ситуацию мы строим и ремонтируем жильё, дороги, объекты, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное промышленное производство. Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны, федеральные ведомства и, безусловно, волонтёры", – сказал Владимир Путин. Кроме этого, он подчеркнул, что последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии будет продолжена.Ранее эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
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новости, владимир путин, донбасс, новороссия, россия, новые регионы, интеграция
Новости, Владимир Путин, Донбасс, Новороссия, Россия, Новые регионы, интеграция

Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни

18:32 03.04.2024
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "России сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору России сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Через шесть лет Донецкая и Луганской Народные Республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 апреля
В среду глава государства в онлайн-режиме принял участие в открытии новых объектов в Донбассе и Новороссии. В частности, к сдаче на сегодня были подготовлены перинатальный центр в Донецке, десять многоэтажек и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.
"В непростую текущую ситуацию мы строим и ремонтируем жильё, дороги, объекты, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное промышленное производство. Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны, федеральные ведомства и, безусловно, волонтёры", – сказал Владимир Путин.
Кроме этого, он подчеркнул, что последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии будет продолжена.
Ранее эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
Вчера, 13:23
Школы, больницы, дома, кинотеатры: как "большая Россия" восстанавливает ДонбассВот уже два года, как Самара помогает городу Снежное в ДНР с восстановлением. Как и чем именно помогает Самара, что было восстановлено, что делают прямо сейчас, что ещё будет сделано?
 
НовостиВладимир ПутинДонбассНовороссияРоссияНовые регионыинтеграция
 
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