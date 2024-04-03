https://ukraina.ru/20240403/1054288142.html

Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни

Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни - 03.04.2024 Украина.ру

Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни

Через шесть лет Донецкая и Луганской Народные Республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально экономического развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 апреля

2024-04-03T18:32

2024-04-03T18:32

2024-04-03T18:32

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В среду глава государства в онлайн-режиме принял участие в открытии новых объектов в Донбассе и Новороссии. В частности, к сдаче на сегодня были подготовлены перинатальный центр в Донецке, десять многоэтажек и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске. "В непростую текущую ситуацию мы строим и ремонтируем жильё, дороги, объекты, объекты социальной сферы, энергетики, инфраструктуры, учреждения, здравоохранения, образования, культуры и спорта, налаживаем сельскохозяйственное промышленное производство. Большую помощь здесь оказывают все регионы нашей страны, федеральные ведомства и, безусловно, волонтёры", – сказал Владимир Путин. Кроме этого, он подчеркнул, что последовательная работа по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии будет продолжена.Ранее эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России

https://ukraina.ru/20240402/1054255874.html

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новости, владимир путин, донбасс, новороссия, россия, новые регионы, интеграция