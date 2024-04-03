https://ukraina.ru/20240403/1054288409.html
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ - 03.04.2024 Украина.ру
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
Несмотря на продолжающиеся боевые действия и вооружённую агрессию Украины, в Донецкой Народной Республике отмечается положительный тренд рождаемости. За 2023 год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе открытия социальных и жилых объектов с участием президента РФ
2024-04-03T18:46
2024-04-03T18:46
2024-04-03T18:46
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донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
минздрав
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сво
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В среду, 3 апреля, в столице ДНР открылся новый перинатальный центр. В его составе более десяти отделений, в том числе реанимация, отделение патологии беременности и выживания новорожденных, катамнестического наблюдения. По словам главы республики Дениса Пушилина учреждение способствует решению проблем демографии. "Донбассу предстоит очень серьезную задачу реализовать по восстановлению промышленности. Соответственно, жителей Донбасса должно быть много, об этом надо позаботиться уже сейчас", — приводит его слова "Донецкое агентство новостей". Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что к 2030 году новые регионы РФ должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально экономического развития.
https://ukraina.ru/20240229/1053632759.html
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новости, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, минздрав, рождаемость, демография, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Минздрав, рождаемость, демография, СВО
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
Несмотря на продолжающиеся боевые действия и вооружённую агрессию Украины, в Донецкой Народной Республике отмечается положительный тренд рождаемости. За 2023 год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе открытия социальных и жилых объектов с участием президента РФ