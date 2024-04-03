Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ - 03.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240403/1054288409.html
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ - 03.04.2024 Украина.ру
Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
Несмотря на продолжающиеся боевые действия и вооружённую агрессию Украины, в Донецкой Народной Республике отмечается положительный тренд рождаемости. За 2023 год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе открытия социальных и жилых объектов с участием президента РФ
2024-04-03T18:46
2024-04-03T18:46
новости
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
минздрав
рождаемость
демография
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047844546_0:641:2000:1766_1920x0_80_0_0_0c3d078684f494b20773f786f5a72d4c.jpg
В среду, 3 апреля, в столице ДНР открылся новый перинатальный центр. В его составе более десяти отделений, в том числе реанимация, отделение патологии беременности и выживания новорожденных, катамнестического наблюдения. По словам главы республики Дениса Пушилина учреждение способствует решению проблем демографии. "Донбассу предстоит очень серьезную задачу реализовать по восстановлению промышленности. Соответственно, жителей Донбасса должно быть много, об этом надо позаботиться уже сейчас", — приводит его слова "Донецкое агентство новостей". Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что к 2030 году новые регионы РФ должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально экономического развития.
https://ukraina.ru/20240229/1053632759.html
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047844546_0:453:2000:1953_1920x0_80_0_0_9a41c47a351f08c612f01f9f82743af3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, минздрав, рождаемость, демография, сво
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Минздрав, рождаемость, демография, СВО

Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ

18:46 03.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкБлаготворительная программа "Поезд надежды"
Благотворительная программа Поезд надежды - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать в
Несмотря на продолжающиеся боевые действия и вооружённую агрессию Украины, в Донецкой Народной Республике отмечается положительный тренд рождаемости. За 2023 год принято более 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее, сообщил глава российского Минздрава Михаил Мурашко в ходе открытия социальных и жилых объектов с участием президента РФ
"Положительный тренд рождаемости в регионе имеется. За прошедший год принято более чем 7,4 тысячи родов, что на 6% больше, чем годом ранее. Это, наверное, интегральный показатель доверия к тому, что сегодня происходит в регионе", – доложил Мурашко Владимиру Путину.
В среду, 3 апреля, в столице ДНР открылся новый перинатальный центр. В его составе более десяти отделений, в том числе реанимация, отделение патологии беременности и выживания новорожденных, катамнестического наблюдения.
По словам главы республики Дениса Пушилина учреждение способствует решению проблем демографии.
"Донбассу предстоит очень серьезную задачу реализовать по восстановлению промышленности. Соответственно, жителей Донбасса должно быть много, об этом надо позаботиться уже сейчас", — приводит его слова "Донецкое агентство новостей".
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что к 2030 году новые регионы РФ должны выйти на общероссийский уровень по ключевым показателям качества жизни людей и социально экономического развития.
29 февраля, 16:34
Хуснуллин назвал планы правительства РФ на новые регионыДо 2030 года новые территории России должны выйти на среднероссийский уровень по всем государственным программам. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинМинздраврождаемостьдемографияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:52Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников
23:23Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
23:01В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
22:43Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
22:27Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
21:56Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
21:25Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов
21:09Харьков готовится к российскому наступлению - власти
20:37Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
20:26Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
19:56Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
19:39Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
19:33Kiev, а не Kyiv. Как Запад колонизировал российскую науку, и как это преодолеть
19:21Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
19:04В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
19:03Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
18:58"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
18:46Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
18:34Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
18:32Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Лента новостейМолния