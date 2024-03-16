Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России - 16.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России - 16.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
Промышленность новых регионов России находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить в них все до основания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов
2024-03-16T08:25
2024-03-16T08:25
промышленность
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вооруженные силы украины
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По его словам, России перешло свыше одной тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией."Надо сказать, что многие из них уже работают. Например, Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области. Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, флагманов соответственно химической и металлургической отраслей Донбасса", - сказал Хазанов.По его словам, в прошлом году обрабатывающая отрасль ЛНР увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленности региона составила 77,5%. А среднемесячная зарплата ее работников поднялась на 37%.Полный текст интервью Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году читайте на сайте Украина.ру.
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промышленность, новости, россия, лнр, украина, вооруженные силы украины
промышленность, Новости, Россия, ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины

Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России

08:25 16.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯсиноватский машиностроительный завод
Ясиноватский машиностроительный завод - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Промышленность новых регионов России находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить в них все до основания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов
По его словам, России перешло свыше одной тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией.
"Надо сказать, что многие из них уже работают. Например, Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области. Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, флагманов соответственно химической и металлургической отраслей Донбасса", - сказал Хазанов.
По его словам, в прошлом году обрабатывающая отрасль ЛНР увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленности региона составила 77,5%. А среднемесячная зарплата ее работников поднялась на 37%.
"В том, что индустрия новых регионов показывает хорошие темпы, мне видится большая заслуга не только их властей, но и Министерства промышленности и торговли России, прикладывающего максимум усилий по ее поддержке и выводу на путь устойчивого роста. Для этого они реализуют меры господдержки промышленности, используемые по всей России", - подчеркнул эксперт.
Полный текст интервью Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году читайте на сайте Украина.ру.
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