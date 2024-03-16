https://ukraina.ru/20240316/1053809430.html
Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России - 16.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
Промышленность новых регионов России находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить в них все до основания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов
2024-03-16T08:25
2024-03-16T08:25
2024-03-16T08:25
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По его словам, России перешло свыше одной тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией."Надо сказать, что многие из них уже работают. Например, Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области. Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, флагманов соответственно химической и металлургической отраслей Донбасса", - сказал Хазанов.По его словам, в прошлом году обрабатывающая отрасль ЛНР увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленности региона составила 77,5%. А среднемесячная зарплата ее работников поднялась на 37%.Полный текст интервью Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240207/1053132368.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
промышленность, новости, россия, лнр, украина, вооруженные силы украины
промышленность, Новости, Россия, ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России
Промышленность новых регионов России находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить в них все до основания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов
По его словам, России перешло свыше одной тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией.
"Надо сказать, что многие из них уже работают. Например, Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области. Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, флагманов соответственно химической и металлургической отраслей Донбасса", - сказал Хазанов.
По его словам, в прошлом году обрабатывающая отрасль ЛНР увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленности региона составила 77,5%. А среднемесячная зарплата ее работников поднялась на 37%.
"В том, что индустрия новых регионов показывает хорошие темпы, мне видится большая заслуга не только их властей, но и Министерства промышленности и торговли России, прикладывающего максимум усилий по ее поддержке и выводу на путь устойчивого роста. Для этого они реализуют меры господдержки промышленности, используемые по всей России", - подчеркнул эксперт.