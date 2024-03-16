https://ukraina.ru/20240316/1053809430.html

Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России

Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России - 16.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал о восстановлении промышленности в новых регионах России

Промышленность новых регионов России находится в состоянии восстановления, несмотря на стремление Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушить в них все до основания. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов

2024-03-16T08:25

2024-03-16T08:25

2024-03-16T08:25

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По его словам, России перешло свыше одной тысячи предприятий самых различных отраслей, начиная от металлургии и заканчивая химией."Надо сказать, что многие из них уже работают. Например, Ясиноватский машиностроительный завод поставляет комплектующие изделия для различных видов горного оборудования угольным шахтам Кемеровской области. Планируется запуск северодонецкого "Азота" и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, флагманов соответственно химической и металлургической отраслей Донбасса", - сказал Хазанов.По его словам, в прошлом году обрабатывающая отрасль ЛНР увеличила реализацию продукции на 19% до 117 млрд рублей. Ее доля в структуре промышленности региона составила 77,5%. А среднемесячная зарплата ее работников поднялась на 37%.Полный текст интервью Мобилизация и не только. Леонид Хазанов о том, почему стальной коридор Украины "умер" в 2023 году читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240207/1053132368.html

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промышленность, новости, россия, лнр, украина, вооруженные силы украины