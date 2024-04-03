https://ukraina.ru/20240403/1054280760.html

Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко

Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко - 03.04.2024 Украина.ру

Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:44

2024-04-03T14:44

видео

ростислав ищенко

украина

китай

нато

россия

сво

спецоперация

ядерное оружие

война

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01:29 - Почему Россия начала СВО? 19:15 - Исторические случаи воин до последнего солдата; 22:52 - Почему Украина отказалась от ЯО и как отреагировали США? 26:21 - Военный бюджет США и оценка флота и ядерной триады; 29:31 - Кем Россия будет заселять территорию Украины после СВО? 37:33 - Почему устье Дуная оказалось фактически территорией УССР? 40:02 - О продолжительности СВО; 41:52 - Заинтересован ли Китай в затяжном конфликте на Украине? 44:44 - О смысле ракетной атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске; 50:00 - Перестаёт ли Турция быть предсказуемой? 53:34 - Вы согласны с теорией о Хартленде? 54:24 - О политическом устройстве Великобритании; 57:14 - Почему детей вассалов перемещали в метрополии? 1:00:20 - Нововведения для общества в СССР.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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