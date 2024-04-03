Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко - 03.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240403/1054280760.html
Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко
Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко - 03.04.2024 Украина.ру
Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
2024-04-03T14:44
2024-04-03T14:44
видео
ростислав ищенко
украина
китай
нато
россия
сво
спецоперация
ядерное оружие
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/03/1054280425_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b2b9f1e4702dafaaa21323f94bd6c8d1.jpg.webp
01:29 - Почему Россия начала СВО? 19:15 - Исторические случаи воин до последнего солдата; 22:52 - Почему Украина отказалась от ЯО и как отреагировали США? 26:21 - Военный бюджет США и оценка флота и ядерной триады; 29:31 - Кем Россия будет заселять территорию Украины после СВО? 37:33 - Почему устье Дуная оказалось фактически территорией УССР? 40:02 - О продолжительности СВО; 41:52 - Заинтересован ли Китай в затяжном конфликте на Украине? 44:44 - О смысле ракетной атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске; 50:00 - Перестаёт ли Турция быть предсказуемой? 53:34 - Вы согласны с теорией о Хартленде? 54:24 - О политическом устройстве Великобритании; 57:14 - Почему детей вассалов перемещали в метрополии? 1:00:20 - Нововведения для общества в СССР.
украина
китай
россия
ссср
усср
иран
сирия
великобритания
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/03/1054280425_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a41094904bb74b459d1bd00e9a798eb0.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, украина, китай, нато, россия, сво, спецоперация, ядерное оружие, война, фронт, флот, ссср, усср, иран, сирия, великобритания, турция, эрдоган, солдаты, консульство, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Китай, НАТО, Россия, СВО, Спецоперация, Ядерное оружие, война, фронт, флот, СССР, УССР, Иран, Сирия, Великобритания, Турция, Эрдоган, солдаты, консульство

Кем заселять Украину после СВО и выгоден ли Китаю затяжной конфликт на Украине – Ищенко

14:44 03.04.2024
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей
01:29 - Почему Россия начала СВО?
19:15 - Исторические случаи воин до последнего солдата;
22:52 - Почему Украина отказалась от ЯО и как отреагировали США?
26:21 - Военный бюджет США и оценка флота и ядерной триады;
29:31 - Кем Россия будет заселять территорию Украины после СВО?
37:33 - Почему устье Дуная оказалось фактически территорией УССР?
40:02 - О продолжительности СВО;
41:52 - Заинтересован ли Китай в затяжном конфликте на Украине?
44:44 - О смысле ракетной атаки Израиля по консульству Ирана в Дамаске;
50:00 - Перестаёт ли Турция быть предсказуемой?
53:34 - Вы согласны с теорией о Хартленде?
54:24 - О политическом устройстве Великобритании;
57:14 - Почему детей вассалов перемещали в метрополии?
1:00:20 - Нововведения для общества в СССР.
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаКитайНАТОРоссияСВОСпецоперацияЯдерное оружиевойнафронтфлотСССРУССРИранСирияВеликобританияТурцияЭрдогансолдатыконсульство
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:52Инициатива НАТО о создании фонда со €100 млрд для Киева породила сомнения среди союзников
23:23Верховный суд впервые признал законным переход общины из УПЦ в ПЦУ
23:01В Минобороны РФ раскрыли подробности переговоров Шойгу с французским коллегой
22:43Власти Татарстана обратились к руководству предприятий после атаки ВСУ
22:27Булгакова признали на Украине символом "российской имперской политики"
21:56Херш заявил, что разведка США информировала Москву о теракте с пометкой "срочно"
21:25Рост ВВП России в феврале ускорился до 7,7 процентов
21:09Харьков готовится к российскому наступлению - власти
20:37Песков: слова Зеленского о новой мобилизации в РФ — неправда
20:26Российский Северодонецк на Украине придумали переименовать на Северскодонецк
19:56Шойгу обсудил с французским коллегой теракт в "Крокусе" – Париж отрицает причастность Киева
19:39Украину не удастся принять в НАТО по схеме вступления в ЕС, заявили в альянсе
19:33Kiev, а не Kyiv. Как Запад колонизировал российскую науку, и как это преодолеть
19:21Путин: программа социально-экономического развития новых регионов включает 282 мероприятия
19:04В рамках чешской инициативы собраны средства на покупку 300 тысяч снарядов для ВСУ
19:03Казахстан и Киргизия отказываются от русского "Мира". По кому это ударит в первую очередь?
18:58"Чёртовы Patriot", наказание за конфликт с военкомами. Итоги 3 апреля
18:46Число родов за год в ДНР выросло на 6% – Минздрав РФ
18:34Передать Украину на аутсорсинг и руководить ей тайно: зачем США отдают "Рамштайн" НАТО?
18:32Путин сообщил, что к 2030 году новые регионы РФ выйдут на общероссийский уровень качества жизни
Лента новостейМолния