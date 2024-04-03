https://ukraina.ru/20240403/1054274262.html

"Летучая лисица": Украина бьет по России в стиле Матиаса Руста

"Летучая лисица": Украина бьет по России в стиле Матиаса Руста - 03.04.2024 Украина.ру

"Летучая лисица": Украина бьет по России в стиле Матиаса Руста

Во вторник, 2 апреля, Украина впервые атаковала два объекта на территории Республики Татарстан. Один из ударов был осуществлен с помощью легкомоторного самолета, который смог пролететь до цели более 1 тыс. км

2024-04-03T11:44

2024-04-03T11:44

2024-04-03T13:47

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Удары в ТатарстанеАтака произошла рано утром в районе четырех-пяти часов. Ударам подверглись особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" (10 км от города Елабуга) и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Талеко" в Нижнекамске."Алабуга" – особая экономическая зона производственного типа, на территории которой находятся более 30 предприятий. Кроме того, там расположено подразделение Елабужского политехнического колледжа и общежитие для студентов.Именно по крыше здания такого общежития и пришелся удар. Согласно сообщению пресс-службы главы Татарстана, в результате атаки пострадали 14 человек, которые являются гражданами 9 стран. В стационарах остаются шестеро из них, остальные отпущены по домам.Предположительно, летательный аппарат, атаковавший "Алабугу", не дотянул до изначальной цели. Как пишет телеграм-канал "Военная хроника", в нескольких сотнях метров от общежития расположен сборочный цех дронов "Герань-2", в который и могла целить Украина.В Нижнекамске атака была зафиксирована на территории НПЗ "Танеко" – первого современного нефтеперерабатывающего завода, построенного с нуля на пространстве бывшего СССР. Предприятие принадлежит ПА "Татнефть".Как рассказал мэр города Рамиль Муллин, НПЗ был атакован беспилотником. Аппарат не взорвался, а был подавлен силами радиоэлектронной борьбы. О пострадавших не сообщалось.Происшествие в Нижнекамске стало еще одним эпизодом в серии атак Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые продолжаются в последние месяцы. Издание Украина.ру ранее рассказывало о таких атаках и о том, как с ними можно бороться:Вспомнить про "Шилку": кто и чем защитит российские НПЗ от украинских дроновОткуда запускалиСобытия в Татарстане стали к настоящему моменту самой дальней по глубине атакой Украины по российской территории. Согласно сервису "Яндекс Карты", расстояние от украинской границы в этом случае составило 1,2 тыс. км.В Нижнекамске был зафиксирован прилет дрона. Гипотетически Украина может иметь в своем арсенале БПЛА, способные покрывать такие расстояния.В день атаки на Татарстан министр цифрового развития Украины Михаил Федоров в интервью немецкой газете Die Welt рассказал, что вооруженные силы страны располагают моделями дронов, которые могут пролететь более 1 тыс. км. Не исключено, что именно таким беспилотником и был нанесен удар по НПЗ "Танеко".Другая версия, не нашедшая, впрочем, пока каких-либо доказательств, это запуск БПЛА с территории другого государства, например, Казахстана. В Минобороны этой республики накануне заявили, что распространяемая некоторыми телеграм-каналами информация о запуске дронов по Татарстану с территории Казахстана не соответствует действительности.Украинская "Лисица"Если атака на НПЗ в Нижнекамске была проведена при помощи дрона, то с ударом по "Алабуге" не все так просто.Судя по опубликованным в сети видео прилета, речь в данном случае может идти об украинском беспилотнике UJ-22 Airborne или же, что более вероятно, о сверхлегком самолете А-22, известном также как "Летучая лисица".Если последняя версия верна, то это первый известный случай применения такого летательного аппарата в качестве камикадзе.А-22 представляет собой двухместный сверхлегкий самолет, разработанный в середине 1990-х гг. украинской компанией "Аэропракт", которую основали двое конструкторов, ранее работавших в ОКБ им. Антонова. Всего по состоянию на 2021 год было изготовлено около 1 тыс. этих самолетов в разных модификациях.Аппарат имеет более 6,23 м в длину и 2,4 м в высоту. Размах крыла – 9,55 м. Собирается на территории Украины, а также в Польше (город Закличин).Для запуска этого самолета достаточно полосы в 100–150 м, поэтому использовать для этого аэродром не обязательно.Самолет-камикадзеВероятнее всего, что никакого пилота за штурвалом А-22 не было, самолет был переоборудован в беспилотник."Сама по себе идея конверсии пилотируемых самолетов в беспилотные не нова, подобные проекты существуют во многих странах мира, и любой кукурузник может стать беспилотником-камикадзе", – написала "Военная хроника".Аналогичное мнение выразил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.Если оснастить такой аппарат дополнительными баками с топливом, то он вполне способен преодолеть расстояние в 1,2 тыс. км. Атаковавший Татарстан самолет-беспилотник мог иметь на борту небольшое количество взрывчатки или же двигаться и вовсе без нее.В апреле прошлого года такой же А-22 вылетел с украинской территории и на предельно малой высоте вторгся в воздушное пространство России в Брянской области. Пилот отключил навигационные приборы, однако самолет сломался и был вынужден приземлиться.Сотрудники Росгвардии и погранслужбы ФСБ задержали пилота. При себе он имел автомат и бронежилет. Мужчина утверждал, что за 50 тыс. гривен (117,8 тыс. рублей) он якобы должен был сфотографировать с воздуха местность и проверить работу украинской ПВО.Нужна мониторинговая системаОстается вопрос, как такой летательный аппарат смог беспрепятственно преодолеть такое внушительно расстояние.В этом смысле этот инцидент напоминает полет немца Матиаса Руста по территории СССР в 1987 году. На легкомоторном самолете Cessna 172 он сумел, выключив приборы и на предельно малой высоте, перелететь через границу, а затем, благодаря цепочке случайностей и нерешительности советского командования, смог спокойно приземлиться на Васильевском спуске в самом центре Москвы.По мнению военного эксперта, основателя портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, если такой аппарат смог преодолеть ПВО на линии фронта, то дальнейшее его движение было уже делом техники."Если они (Украина. – Ред.) сделали аппараты с дальностью действия до 1,5 тыс. км, нашли как пройти этим аппаратом через линию соприкосновения, то дальше уже не так сложно, собственно. Потому что над территорией Российской Федерации нет сплошного поля противовоздушной обороны. Зная, где находятся радары, система ПО может между ними просочиться, в общем-то, до нужного объекта", – сказал он в комментарии сайту 116.ru.Вопрос не в том, откуда запустили этот конкретный дрон. Вопрос в том, что у нас было сделано на местах, чтобы эти беспилотники не прилетели, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Если бы на местах была организована противовоздушная и противодиверсионная оборона, противник имел бы меньше успеха. Нам бы не пришлось обсуждать все эти прилеты, потому что их бы просто сбили, заявил он в интервью изданию Украина.ру."У нас уже два года идут разговоры о необходимости создания глобальной мониторинговой системы, способной выявлять все объекты, которые летят вглубь нашего государства. Например, в "Народном фронте" предложили установить радары. Это все замечательно, но это все равно человеческий фактор – увидел человек БПЛА/не увидел человек БПЛА, успел он нажать кнопку/не успел он нажать кнопку. А нам нужна автоматическая система, которая могла бы нас информировать о том, что незарегистрированный объект проник в наше воздушное пространство", – сказал Орлов.У РФ есть масса предприятий, готовых производить и обслуживать эти радары. Но на государственном и муниципальном уровне у нас до сих пор не принято решение о том, чтобы контролировать воздушное пространство и оперативно передавать информацию на средства ПВО, полагает эксперт.Он выразил надежду, что прилет по "Алабуге" заставит российские региональные и государственные институты перестать оглядываться на то, кто кому выделит бюджет и будет его осваивать, а возьмут и создадут систему безопасности наших стратегических объектов.

https://ukraina.ru/20230528/1046620739.html

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Павел Котов

эксклюзив, самолет, татарстан, россия, украина, дроны, бпла, атака, нпз