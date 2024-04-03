https://ukraina.ru/20240403/1054258889.html

Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье

Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье - 03.04.2024 Украина.ру

Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье

ВСУ сбрасывают боеприпасы "колокольчики" с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-03T04:10

2024-04-03T04:10

2024-04-03T04:10

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запорожская область

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

бои

всу

кассетные боеприпасы

снаряды

обстрелы

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В районе Энергодара противник постоянно сбрасывает кассетные и субкассетные боеприпасы. Этот снаряд похож на цоколь лампочки. В нем находится большое количество шариков, которые после каждого взрыва продолжают взрываться, рассказал общественник.Эти "колокольчики" ВСУ сбрасывают с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения, добавил политик.Кроме того, ВСУ увеличили число ударов по Запорожской АЭС. Это и управляемые снаряды, которые взрываются рядом с территорией топливохранилища. ПВО и РЭБ пока с этим справляются, но полностью обезопаситься пока невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240402/1054255989.html

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новости, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, бои, всу, кассетные боеприпасы, снаряды, обстрелы, украина, россия