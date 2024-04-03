Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье - 03.04.2024 Украина.ру
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Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье
Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье - 03.04.2024 Украина.ру
Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье
ВСУ сбрасывают боеприпасы "колокольчики" с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
2024-04-03T04:10
2024-04-03T04:10
новости
запорожская область
энергодар
владимир рогов
запорожская аэс
бои
всу
кассетные боеприпасы
снаряды
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В районе Энергодара противник постоянно сбрасывает кассетные и субкассетные боеприпасы. Этот снаряд похож на цоколь лампочки. В нем находится большое количество шариков, которые после каждого взрыва продолжают взрываться, рассказал общественник.Эти "колокольчики" ВСУ сбрасывают с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения, добавил политик.Кроме того, ВСУ увеличили число ударов по Запорожской АЭС. Это и управляемые снаряды, которые взрываются рядом с территорией топливохранилища. ПВО и РЭБ пока с этим справляются, но полностью обезопаситься пока невозможно, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
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новости, запорожская область, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, бои, всу, кассетные боеприпасы, снаряды, обстрелы, украина, россия
Новости, Запорожская область, Энергодар, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, бои, ВСУ, кассетные боеприпасы, снаряды, обстрелы, Украина, Россия

Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье

04:10 03.04.2024
 
© Алексей Кулемзин/Telegram
© Алексей Кулемзин/Telegram
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ВСУ сбрасывают боеприпасы "колокольчики" с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
В районе Энергодара противник постоянно сбрасывает кассетные и субкассетные боеприпасы. Этот снаряд похож на цоколь лампочки. В нем находится большое количество шариков, которые после каждого взрыва продолжают взрываться, рассказал общественник.
Эти "колокольчики" ВСУ сбрасывают с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения, добавил политик.
"В Запорожской области они исчисляются квадратными километрами. Ребятам приходится обрабатывать каждый сантиметр. А бывает так, что эти предметы вкапываются в землю, из-за чего их еще труднее обезвредить", - отметил Рогов.
Кроме того, ВСУ увеличили число ударов по Запорожской АЭС. Это и управляемые снаряды, которые взрываются рядом с территорией топливохранилища. ПВО и РЭБ пока с этим справляются, но полностью обезопаситься пока невозможно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 14:00
Владимир Орлов: Россия не защитит "Алабугу" от украинских дронов, живя по принципу кота МатроскинаВ "Алабуге" был атакован важный объект по производству военных беспилотников. НПЗ для нас тоже критически важны. Если у нас сейчас вдруг не будет производиться 95-й бензин и встанет половина автопарка, это тоже будет очень плохо
 
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