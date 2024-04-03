Смертоносные "колокольчики": Владимир Рогов сообщил, какие "кассетники" сбрасывают ВСУ на Запорожье
© Алексей Кулемзин/Telegram
© Алексей Кулемзин/Telegram
ВСУ сбрасывают боеприпасы "колокольчики" с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
В районе Энергодара противник постоянно сбрасывает кассетные и субкассетные боеприпасы. Этот снаряд похож на цоколь лампочки. В нем находится большое количество шариков, которые после каждого взрыва продолжают взрываться, рассказал общественник.
Эти "колокольчики" ВСУ сбрасывают с дронов и прикрепляют к минометным снарядам. Из-за этого у российских саперов возникает очень много работы, потому что у них большие зоны поражения, добавил политик.
"В Запорожской области они исчисляются квадратными километрами. Ребятам приходится обрабатывать каждый сантиметр. А бывает так, что эти предметы вкапываются в землю, из-за чего их еще труднее обезвредить", - отметил Рогов.
Кроме того, ВСУ увеличили число ударов по Запорожской АЭС. Это и управляемые снаряды, которые взрываются рядом с территорией топливохранилища. ПВО и РЭБ пока с этим справляются, но полностью обезопаситься пока невозможно, резюмировал собеседник издания.
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