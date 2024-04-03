Продавал крашеных собак и убирал конкурентов: Рогов объяснил, чем занимался "публичный говорун" Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ДаниловАлексей Данилов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Данилов
Данилов сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные украинские предприятия и коммерсанты. Это должность "публичного говоруна", от которого мало что зависит. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Нужно понимать, что должность главы СНБО Украины – номинальная. Это должность "публичного говоруна", от которого мало что зависит. Но при этом Алексей Данилов умело ей пользовался, рассказал общественник.
"Данилов – это в прямом смысле жулик. В 1990е годы он начинал свою карьеру с того, что продавал крашеных собак под видом волков и имел отношение к организованным преступным группировкам Луганска", - отметил Рогов.
Но Алексей Данилов сумел монетизировать свою должность, придумав санкционный список СНБО, в который попадали различные украинские предприятия и коммерсанты, добавил он.
Если кто-то из крупных дельцов хотел "срезать" своего конкурента по бизнесу, то Данилов за деньги вводил против него ограничительные меры. Также Данилов брал деньги за непопадание или исключение из этого списка (это стоило дороже), заключил собеседник издания.
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