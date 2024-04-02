"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей - 02.04.2024 Украина.ру
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"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей
"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей - 02.04.2024 Украина.ру
"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей
В результате массированных обстрелов российских войск, потеряно 80% генерирующих мощностей ТЭС, сообщил украинский холдинг ДТЭК. В общей сложности, пять из шести станций получили серьёзные повреждения
2024-04-02T23:10
2024-04-02T23:10
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В своём телеграм-канале ДТЭК опубликовал видео, снятое внутри одной из ТЭС, которая полностью разрушена обстрелами. Судя по кадрам, станция выжжена, а оборудование не подлежит восстановлению. "Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", – уточнили в ДТЭК. Ранее в компании сообщали, что после массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего ДнепроГЭС перестала работать. В Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура, заявляли местные власти. По прогнозам, большая часть украинских станций будет оправляться после российских ударов годами.
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новости, россия, украина, дтэк, вкс, сво, энергетика, энергосистема украины
Новости, Россия, Украина, ДТЭК, ВКС, СВО, энергетика, Энергосистема Украины

"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей

23:10 02.04.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
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В результате массированных обстрелов российских войск, потеряно 80% генерирующих мощностей ТЭС, сообщил украинский холдинг ДТЭК. В общей сложности, пять из шести станций получили серьёзные повреждения
В своём телеграм-канале ДТЭК опубликовал видео, снятое внутри одной из ТЭС, которая полностью разрушена обстрелами. Судя по кадрам, станция выжжена, а оборудование не подлежит восстановлению.

"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", – уточнили в ДТЭК.

Ранее в компании сообщали, что после массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы.
Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего ДнепроГЭС перестала работать. В Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура, заявляли местные власти. По прогнозам, большая часть украинских станций будет оправляться после российских ударов годами.
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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