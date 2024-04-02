https://ukraina.ru/20240402/1054270361.html

"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей

"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей - 02.04.2024 Украина.ру

"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей

В результате массированных обстрелов российских войск, потеряно 80% генерирующих мощностей ТЭС, сообщил украинский холдинг ДТЭК. В общей сложности, пять из шести станций получили серьёзные повреждения

2024-04-02T23:10

2024-04-02T23:10

2024-04-02T23:10

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В своём телеграм-канале ДТЭК опубликовал видео, снятое внутри одной из ТЭС, которая полностью разрушена обстрелами. Судя по кадрам, станция выжжена, а оборудование не подлежит восстановлению. "Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", – уточнили в ДТЭК. Ранее в компании сообщали, что после массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы. Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего ДнепроГЭС перестала работать. В Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура, заявляли местные власти. По прогнозам, большая часть украинских станций будет оправляться после российских ударов годами.

https://ukraina.ru/20240401/1054209644.html

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новости, россия, украина, дтэк, вкс, сво, энергетика, энергосистема украины