"Ситуация тяжёлая": после ударов ВС России ДТЭК потерял 80% генерирующих мощностей
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
В результате массированных обстрелов российских войск, потеряно 80% генерирующих мощностей ТЭС, сообщил украинский холдинг ДТЭК. В общей сложности, пять из шести станций получили серьёзные повреждения
В своём телеграм-канале ДТЭК опубликовал видео, снятое внутри одной из ТЭС, которая полностью разрушена обстрелами. Судя по кадрам, станция выжжена, а оборудование не подлежит восстановлению.
"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьёзно повреждены. Ситуация очень тяжёлая", – уточнили в ДТЭК.
Ранее в компании сообщали, что после массированных атак российской армии на энергообъекты Украины, ДТЭК увеличила импорт электроэнергии из Европы.
Напомним, 22 марта ВКС России атаковали ряд энергоообъектов Украины, из-за чего ДнепроГЭС перестала работать. В Харькове уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура, заявляли местные власти. По прогнозам, большая часть украинских станций будет оправляться после российских ударов годами.
1 апреля, 04:00Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин