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Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен

Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен - 02.04.2024 Украина.ру

Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен

Интересам США не соответствует прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине, потому отправка западных войск для участия в боевых действиях на стороне ВСУ исключена. Об этом 2 апреля заявил госсекретарь Энтони Блинкен

2024-04-02T22:45

2024-04-02T22:45

2024-04-02T22:45

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"Поддерживая Украину, но избегая войны с Россией...На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — сказал он отвечая журналистам французского телеканала LCI. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией. Ранее в этот же день постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт.

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новости, россия, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, сша, украина, сво