Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен - 02.04.2024 Украина.ру
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Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен
Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен - 02.04.2024 Украина.ру
Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен
Интересам США не соответствует прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине, потому отправка западных войск для участия в боевых действиях на стороне ВСУ исключена. Об этом 2 апреля заявил госсекретарь Энтони Блинкен
2024-04-02T22:45
2024-04-02T22:45
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"Поддерживая Украину, но избегая войны с Россией...На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — сказал он отвечая журналистам французского телеканала&nbsp;LCI. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией. Ранее в этот же день постпред США при НАТО Джулианн Смит&nbsp;заявила, что сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт.
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новости, россия, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, сша, украина, сво
Новости, Россия, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины, США, Украина, СВО

Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен

22:45 02.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Интересам США не соответствует прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине, потому отправка западных войск для участия в боевых действиях на стороне ВСУ исключена. Об этом 2 апреля заявил госсекретарь Энтони Блинкен
"Поддерживая Украину, но избегая войны с Россией...На украинской земле не будет ни одного американского солдата", сказал он отвечая журналистам французского телеканала LCI.
Блинкен добавил, что Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.
Ранее в этот же день постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт.
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Политолог назвал страны НАТО, которые могут пойти войной против России в случае поражения УкраиныКогда Макрон говорил, что военные стран НАТО могут реально стать участниками боев на территории Украины, он напугал общество и политиков Европы. При этом президент Франции предложил создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
НовостиРоссияЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы УкраиныСШАУкраинаСВО
 
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