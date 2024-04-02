Американских солдат на украинской земле не будет, пообещал Блинкен
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Интересам США не соответствует прямое вооруженное столкновение с Россией на Украине, потому отправка западных войск для участия в боевых действиях на стороне ВСУ исключена. Об этом 2 апреля заявил госсекретарь Энтони Блинкен
"Поддерживая Украину, но избегая войны с Россией...На украинской земле не будет ни одного американского солдата", — сказал он отвечая журналистам французского телеканала LCI.
Блинкен добавил, что Соединенные Штаты ради собственной национальной безопасности будут избегать прямой конфронтации с Россией.
Ранее в этот же день постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что сегодня в США не считают, что между странами НАТО и РФ назревает вооруженный конфликт.
13 марта, 06:15Политолог назвал страны НАТО, которые могут пойти войной против России в случае поражения УкраиныКогда Макрон говорил, что военные стран НАТО могут реально стать участниками боев на территории Украины, он напугал общество и политиков Европы. При этом президент Франции предложил создать коалицию по поставкам дальнобойных вооружений ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков