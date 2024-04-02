Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой" - 02.04.2024 Украина.ру
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Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой"
Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой" - 02.04.2024 Украина.ру
Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой"
Удары украинских военнослужащих по российским нефтеперерабатывающим заводам являются самозащитой, заявил Глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
2024-04-02T22:16
2024-04-02T22:16
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По словам французского министра, "трудно сказать что-то ещё", потому как Москва начала спецоперацию на территории Украины. Ранее Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Во вторник, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя такие удары ВСУ, повторил, что Вашингтон их не поддерживает. Напомним, утром 2 апреля БПЛА украинской армии атаковали объекты в несскольких районах Татарстана. Целью беспилотников, вероятно, были нефтеперерабатывающий завод "Танеко" и общежитие колледжа, где студентов обучают навигации и программированию беспилотников. В результате ударов пострадали 13 человек. По данным местных властей, технологический процесс на НПЗ не нарушен, а здание общежития отремонтируют.
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новости, франция, нпз, вооруженные силы украины, сша, мид, вашингтон, энтони блинкен, сво
Новости, Франция, НПЗ, Вооруженные силы Украины, США, МИД, Вашингтон, Энтони Блинкен, СВО

Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой"

22:16 02.04.2024
 
© X / Stéphane SéjournéСтефан Сежурне
Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© X / Stéphane Séjourné
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Удары украинских военнослужащих по российским нефтеперерабатывающим заводам являются самозащитой, заявил Глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном
"Это (прим. ред. - удары по российским НПЗ) не вызывает почти никаких комментариев с нашей стороны. Украинский народ действует по своему усмотрению, в рамках самозащиты", – приводит его слова "РБК-Украина".
По словам французского министра, "трудно сказать что-то ещё", потому как Москва начала спецоперацию на территории Украины.
Ранее Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры.
Во вторник, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя такие удары ВСУ, повторил, что Вашингтон их не поддерживает.
Напомним, утром 2 апреля БПЛА украинской армии атаковали объекты в несскольких районах Татарстана. Целью беспилотников, вероятно, были нефтеперерабатывающий завод "Танеко" и общежитие колледжа, где студентов обучают навигации и программированию беспилотников. В результате ударов пострадали 13 человек. По данным местных властей, технологический процесс на НПЗ не нарушен, а здание общежития отремонтируют.
Дмитрий Голубовский интервью
27 марта, 04:52
Дмитрий Голубовский: Если ВСУ продолжат удары по НПЗ России, на нефтепромыслах в США будут происходить ЧПРоссия отреагирует на планируемое в Евросоюзе решение отдать замороженные российские активы киевскому режиму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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