https://ukraina.ru/20240402/1054270002.html

Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой"

Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой" - 02.04.2024 Украина.ру

Удары ВСУ по российским НПЗ во Франции назвали "самозащитой"

Удары украинских военнослужащих по российским нефтеперерабатывающим заводам являются самозащитой, заявил Глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном

2024-04-02T22:16

2024-04-02T22:16

2024-04-02T22:16

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По словам французского министра, "трудно сказать что-то ещё", потому как Москва начала спецоперацию на территории Украины. Ранее Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Во вторник, 2 апреля, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя такие удары ВСУ, повторил, что Вашингтон их не поддерживает. Напомним, утром 2 апреля БПЛА украинской армии атаковали объекты в несскольких районах Татарстана. Целью беспилотников, вероятно, были нефтеперерабатывающий завод "Танеко" и общежитие колледжа, где студентов обучают навигации и программированию беспилотников. В результате ударов пострадали 13 человек. По данным местных властей, технологический процесс на НПЗ не нарушен, а здание общежития отремонтируют.

https://ukraina.ru/20240327/1054131553.html

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новости, франция, нпз, вооруженные силы украины, сша, мид, вашингтон, энтони блинкен, сво