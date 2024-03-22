https://ukraina.ru/20240322/1054048295.html

США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо

США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо - 22.03.2024 Украина.ру

США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо

Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом говорится в новой статье газеты Financial Times

2024-03-22T16:25

2024-03-22T16:25

2024-03-22T16:45

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Из США уже неоднократно звучали подобные призывы, адресованные высокопоставленным чиновникам украинских спецслужб – СБУ и ГУР, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники. По данным СМИ, цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% - до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию. "Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", – цитирует газета президента консалтинговой Rapidan Energy, экс-советника Белого дома по энергетике Боба Макнелли. В США также боятся того, что если ВСУ продолжат наносить удары по российским объектам, в том числе расположенным далеко от границы, Россия нанесёт ответный удар по энергетической инфраструктуре, на работу которой рассчитывает Запад. Это, в том числе, касается трубопровода КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок, утверждают журналисты. В Офисе президента (ОП) Украины назвали статью, опубликованную в Financial Times, ложной. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "никто не будет диктовать Украине условия этой войны". А также добавил, что топливо является главным "инвентарём" ведения боевых действий, поэтому ВСУ продолжат разрушать топливную инфраструктуру РФ.

https://ukraina.ru/20240317/1053931308.html

https://ukraina.ru/20240317/1053927950.html

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новости, украина, сша, джо байден, россия, нпз, михаил подоляк, financial times, вооруженные силы украины, сво