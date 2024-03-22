https://ukraina.ru/20240322/1054048295.html
США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо
США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо - 22.03.2024 Украина.ру
США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо
Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом говорится в новой статье газеты Financial Times
2024-03-22T16:25
2024-03-22T16:25
2024-03-22T16:45
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Из США уже неоднократно звучали подобные призывы, адресованные высокопоставленным чиновникам украинских спецслужб – СБУ и ГУР, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники. По данным СМИ, цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% - до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию. "Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", – цитирует газета президента консалтинговой Rapidan Energy, экс-советника Белого дома по энергетике Боба Макнелли. В США также боятся того, что если ВСУ продолжат наносить удары по российским объектам, в том числе расположенным далеко от границы, Россия нанесёт ответный удар по энергетической инфраструктуре, на работу которой рассчитывает Запад. Это, в том числе, касается трубопровода КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок, утверждают журналисты. В Офисе президента (ОП) Украины назвали статью, опубликованную в Financial Times, ложной. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "никто не будет диктовать Украине условия этой войны". А также добавил, что топливо является главным "инвентарём" ведения боевых действий, поэтому ВСУ продолжат разрушать топливную инфраструктуру РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сша, джо байден, россия, нпз, михаил подоляк, financial times, вооруженные силы украины, сво
Новости, Украина, США, Джо Байден, Россия, НПЗ, Михаил Подоляк, Financial Times, Вооруженные силы Украины, СВО
США просят Украину не бомбить НПЗ России – это влияет на рост цен на топливо
16:25 22.03.2024 (обновлено: 16:45 22.03.2024)
Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и прочую инфраструктуру этой отрасли России, потому как это может привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры. Об этом говорится в новой статье газеты Financial Times
Из США уже неоднократно звучали подобные призывы, адресованные высокопоставленным чиновникам украинских спецслужб – СБУ и ГУР, пишут журналисты, ссылаясь на свои источники.
По данным СМИ, цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% - до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начал свою кампанию по переизбранию.
"Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на топливо в год выборов", – цитирует газета президента консалтинговой Rapidan Energy, экс-советника Белого дома по энергетике Боба Макнелли.
В США также боятся того, что если ВСУ продолжат наносить удары по российским объектам, в том числе расположенным далеко от границы, Россия нанесёт ответный удар по энергетической инфраструктуре, на работу которой рассчитывает Запад. Это, в том числе, касается трубопровода КТК, по которому нефть из Казахстана через Россию поступает на мировой рынок, утверждают журналисты.
В Офисе президента (ОП) Украины назвали статью, опубликованную в Financial Times, ложной. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "никто не будет диктовать Украине условия этой войны".
"Это фиктивная информация. Никто после двух лет полномасштабной войны не будет диктовать Украине условия этой войны. В рамках международного права Украина может обезжиривать российские инструменты ведения войны", – уточнил он.
А также добавил, что топливо является главным "инвентарём" ведения боевых действий, поэтому ВСУ продолжат разрушать топливную инфраструктуру РФ.