Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК - 02.04.2024 Украина.ру
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Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК - 02.04.2024 Украина.ру
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Решение о распространении процедуры присвоения статуса инвалида боевых действий на бойцов частных военных компаний (ЧВК) будет принято, пообещал президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой 2 апреля
2024-04-02T21:08
2024-04-02T21:08
новости
россия
чвк
сво
инвалидность
статус
владимир путин
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Она назвала несправедливым тот факт, что в соответствующий проект постановления правительства России пока не вошли сотрудники частных военных компаний. В ответ глава государства сказал, что "мы обязательно сделаем" это. Кроме этого, Цивилева предложила обеспечить ветеранов-ампутантов российской спецоперации автомобилями с ручным управлением. Путин также высказался за то, чтобы снабдить ими бойцов фронта. Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России. Он оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе, медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействует в переобучении и трудоустройстве ветеранов боевых действий.
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новости, россия, чвк, сво, инвалидность, статус, владимир путин
Новости, Россия, ЧВК, СВО, инвалидность, статус, Владимир Путин

Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК

21:08 02.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Решение о распространении процедуры присвоения статуса инвалида боевых действий на бойцов частных военных компаний (ЧВК) будет принято, пообещал президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой 2 апреля
Она назвала несправедливым тот факт, что в соответствующий проект постановления правительства России пока не вошли сотрудники частных военных компаний. В ответ глава государства сказал, что "мы обязательно сделаем" это.
Кроме этого, Цивилева предложила обеспечить ветеранов-ампутантов российской спецоперации автомобилями с ручным управлением. Путин также высказался за то, чтобы снабдить ими бойцов фронта.
Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России. Он оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе, медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействует в переобучении и трудоустройстве ветеранов боевых действий.
Президент РФ В. Путин посетил митинг-концерт к десятилетию воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
23 марта, 05:45
"Россия сейчас живет своим умом": аналитик объяснил, с чем связан высокий рейтинг ПутинаНа поддержку Владимира Путина на прошедших недавно президентских выборах повлияла не только экономическая стабильность и успехи на фронте, считает аналитик, публицист Дмитрий Голубовский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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