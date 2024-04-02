Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
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Решение о распространении процедуры присвоения статуса инвалида боевых действий на бойцов частных военных компаний (ЧВК) будет принято, пообещал президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой 2 апреля
Она назвала несправедливым тот факт, что в соответствующий проект постановления правительства России пока не вошли сотрудники частных военных компаний. В ответ глава государства сказал, что "мы обязательно сделаем" это.
Кроме этого, Цивилева предложила обеспечить ветеранов-ампутантов российской спецоперации автомобилями с ручным управлением. Путин также высказался за то, чтобы снабдить ими бойцов фронта.
Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России. Он оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, в том числе, медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействует в переобучении и трудоустройстве ветеранов боевых действий.
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