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"Защитники отечества": знакомимся с фондом помощи ветеранам СВО. Видео

"Защитники отечества": знакомимся с фондом помощи ветеранам СВО. Видео - 30.08.2023 Украина.ру

"Защитники отечества": знакомимся с фондом помощи ветеранам СВО. Видео

В Донецке мы посетили не просто очередной гуманитарный фонд, которых, к слову, никогда не бывает достаточно, но филиал государственного фонда, который оказывает Украина.ру, 30.08.2023

2023-08-30T10:47

2023-08-30T10:47

2023-08-30T10:47

видео

россия

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конфликт

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В Донецке мы посетили не просто очередной гуманитарный фонд, которых, к слову, никогда не бывает достаточно, но филиал государственного фонда, который оказывает разностороннюю поддержку ветеранам, от помощи с документами до реабилитации, психологической, материальной и другой помощи. Они заботятся о том, чтоб наши защитники никогда не чувствовали себя брошенными и беспомощными. Важность подобной деятельности недооценивать нельзя, так что знакомьтесь с деятельностью филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР в нашем материале и, по возможности, принимайте участие в их деятельности сами! Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, фонд, владимир путин, поддержка, помощь, конфликт, видео