https://ukraina.ru/20230830/1049030191.html
"Защитники отечества": знакомимся с фондом помощи ветеранам СВО. Видео
"Защитники отечества": знакомимся с фондом помощи ветеранам СВО. Видео - 30.08.2023 Украина.ру
"Защитники отечества": знакомимся с фондом помощи ветеранам СВО. Видео
В Донецке мы посетили не просто очередной гуманитарный фонд, которых, к слову, никогда не бывает достаточно, но филиал государственного фонда, который оказывает Украина.ру, 30.08.2023
2023-08-30T10:47
2023-08-30T10:47
2023-08-30T10:47
видео
россия
украина
сво
фонд
владимир путин
поддержка
помощь
конфликт
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В Донецке мы посетили не просто очередной гуманитарный фонд, которых, к слову, никогда не бывает достаточно, но филиал государственного фонда, который оказывает разностороннюю поддержку ветеранам, от помощи с документами до реабилитации, психологической, материальной и другой помощи. Они заботятся о том, чтоб наши защитники никогда не чувствовали себя брошенными и беспомощными. Важность подобной деятельности недооценивать нельзя, так что знакомьтесь с деятельностью филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР в нашем материале и, по возможности, принимайте участие в их деятельности сами! Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, фонд, владимир путин, поддержка, помощь, конфликт, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, фонд, Владимир Путин, поддержка, помощь, конфликт
В Донецке мы посетили не просто очередной гуманитарный фонд, которых, к слову, никогда не бывает достаточно, но филиал государственного фонда, который оказывает разностороннюю поддержку ветеранам, от помощи с документами до реабилитации, психологической, материальной и другой помощи.
Они заботятся о том, чтоб наши защитники никогда не чувствовали себя брошенными и беспомощными. Важность подобной деятельности недооценивать нельзя, так что знакомьтесь с деятельностью филиала фонда "Защитники Отечества" в ДНР в нашем материале и, по возможности, принимайте участие в их деятельности сами! Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" создан по инициативе Президента России.
Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.